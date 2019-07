Más de una veintena de nadadores y más deportistas en Mar del Plata

Los Juegos Bonaerenses están cada vez más cerca de sus finales y mientras, los deportistas olavarrienses siguen logrando clasificarse a Mar del Plata.



El pasado viernes, en la ciudad de Tapalqué, se llevó a cabo la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2019 en natación y la delegación Olavarriense, compuesta por 31 atletas, se hizo presente en Natación PCD (Natación Paralímpica), Natación y Acuatlón.



Luego de una intensa jornada de competencia el resultado fue muy satisfactorio para los locales, ya que 23 atletas clasificaron y representarán a la ciudad en las finales de los juegos de Mar del Plata.



Los nadadores estuvieron acompañados por profesores y delegados de la Dirección de Deportes, profesores de instituciones educativas y clubes de la ciudad.

Los resultados fueron:



Natación Sub14

Ludmila Salvatierra. 200 m Libres: 3.13.14 – CLASIFICADA

Ayelén Quereilhac. 100 m Espalda: 1.25.53 – CLASIFICADA

Joakim Kegreis. 50 m Libres: 0.32.07 – CLASIFICADO

Nicolás Soraiz. 100 m Libres: 1.15.87 – CLASIFICADO

Santos Tresarrieu. 100 m Espalda: 1.24.65 – CLASIFICADO

Valentino Bravo. 100 m Mariposa: 1.27.40 – CLASIFICADO

Natación Sub16

Agustina Renero. 100 m Libres: 1.26.81 – CLASIFICADA

Albertina Loureyro. 100 m Espalda: 1.21.95 – CLASIFICADA

Elías Popp. 50 m Libres: 0.28.37 – CLASIFICADO

Guillermo Benavidez. 100 m Libres: 1.07.92 – CLASIFICADO

Julián Ziegler. 200 m Libres: 2.31.64 – CLASIFICADO ACUATLON

Nicolás Abrigo. 100 m Espalda: 1.19.99 – CLASIFICADO

Giovanni Marcoveccio. 100 m Pecho: 1.31.20 – CLASIFICADO

Natación PCD

Dylan Leal. Sub 14 (auditivo) 25 m Libres: 0.22.15 – CLASIFICADO

Micaela Vicente. Sub 14 (visual) 25 m Libres: 0.32.19 – CLASIFICADA

Tomás Acosta. Sub 14 (intelectual) 25 m Libres: 0.18.58 – CLASIFICADO

Camila Frías. Sub 16 (visual) 25 m Libres: 0.44.08 – CLASIFICADA

Elías Medina. Sub 16 (intelectual) 25 m Libres: 0.17.66 – CLASIFICADO

Enzo Niz. + 17 (auditivo) 50 m Libres: 0.46.21 – CLASIFICADO

Luis Draghi. + 17 (SB 6) 50 m Pecho: 1.22.92 – CLASIFICADO

Lucas Otermin. +17 (S 8) 50 m Libres: 0.41.79 – CLASIFICADO

María Alejandra Ferreyra. +17 (intelectual) 50 m Libres: 1.22.07 – CLASIFICADA

Acuatlón –Sub16 (400m nado x 3000m corre)

Julián Ziegler (CLASIFICADO)



Además, en gimnasia artística los equipos del CEF Nº44 “Oscar Landoni” lograron su boleto a Mar del Plata al igual que los equipos femeninos Sub14 y Sub16 de softbol del Colegio Nuestra Señora de Rosario.



También representarán a la ciudad Augusto Araña y Morena Gisler en ajedrez. Los trebejistas locales lograron la clasificación en la ciudad de Las Flores el pasado jueves y viajarán a la ciudad balnearia para la definición.