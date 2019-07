El Buglione Martinese recibe otra final, ahora la de mujeres

Tras la reunión semanal de la Comisión Directiva de la Liga de Fútbol de Olavarría se dio a conocer el programa de actividades para las competencias que regula el ente madre del fútbol olavarriense.



Además de las inferiores, se destaca la definición de los Play-Off del fútbol femenino y los Cuartos de Final del fútbol de campaña.



Por otro lado, quedó establecido que el Clausura de Primera y Reserva comenzará el domingo 4 de agosto y que se estará desarrollando desde la misma manera que el certamen finalizado recientemente. Vale recordar que, el ganador del segundo torneo del año estará jugando la final anual con Racing y el ganador será quien clasifique al Amateur 2020.



El programa completo es:



CAMPAÑA

Domingo 14 - Sede Crotto

Cuartos de final del playoff

Muñoz vs. Durañona

16 de Julio vs. Espigas

Crotto vs. Santa Luisa



FEMENINO

DOMINGO 14 - Estadio “José Buglione Martinese”

09:45 Loma Negra – Ferro C. Sud

11:00 Provincias Unidas - Luján

12:15 N. Avellaneda - Pueyrredón

13:30 Tres Hermanos - Ferroviario

14:45 Racing - CEF N°100

16:00 El Fortín - CEF N°44



INFERIORES

Viernes 12

El Fortín vs. Ferro C. Sud – Desde las 18:30, en 8ª y 9ª.

Sábado 13

El Fortín vs. Ferro C. Sud – Desde las 10:30, en 10ª, 7ªbis y 7ª.

Estudiantes vs. Loma Negra – Desde las 10:30, en 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Embajadores vs. Sierra Chica – Desde las 11:00, en 6ª, 10ª, 8ª y 7ª.

San Martín vs. Hinojo – Desde las 11:00, en 10ª, 9ª, 7ª y 6ª.

Racing vs. Luján – Desde las 13:00, en 7ª y 6ª.

Martes 16

Estudiantes B vs. Sierra Chica – Desde las 19:00, en 7ª.

Embajadores B vs. Hinojo – Desde las 20:30, en 7ª. (Est. CAE)

Miércoles 17

Ferro C. Sud B vs. Loma Negra – Desde las 19:00, en 7ª

Racing vs. El Fortín B – Desde las 19:00, en 7ª

Racing B vs. El Fortín – Desde las 20:30, en 7ª



Torneo Regional Juvenil

Sábado 13

J. Newbery vs. Racing - 14:00 y 15:30 (Sub13 y Sub15)

Domingo 14

Bella Vista vs. Embajadores

Jueves 18

Santamarina vs. Estudiantes

Fuente: Prensa LFO