Con polémica y discusiones, el barrio Paulownia dejará de ser “industrial”

Lo que parecía “un trámite” dicho por los propios concejales, se transformó en una sesión especial de casi dos horas. El resultado fue el propuesto por la oposición: se retrotrae una ordenanza que dejaba al barrio Paulownia como “Zona Industrial” y pasará a ser nuevamente zona Residencial. En el medio, una alternativa, discusiones y chicanas, en un clima más tenso de lo habitual dentro del recinto del HCD.

Quien primero tomó la palabra fue la edil Margarita Arregui, del eseverrismo, quien realizó “consideraciones previas” para el tratamiento del tema. Es decir, puso en contexto. Señaló que con estos cambios de planeamiento urbano “hay que mantener coherencia en las decisiones, disminuyendo los conflictos sociales”.

Señaló que el problema con el barrio Paulownia comenzó en febrero de 2017, con un proyecto de Ordenanza que Ernesto Cladera (por ese entonces concejal) pidió aprobar “a las apuradas” según Arregui. Gabriela Delía (Radicales Convergentes) apoyó esta versión dado que la ordenanza aprobada en 2017 se analizó “a contrarreloj” y sin detalles del Municipio, “solo con la competencia personal de cada concejal”. Todos hicieron autocrítica y asumieron responsabilidad en el error.

“Los vecinos comenzaron a instalar el tema dada la urgencia de instalaciones de industrias. Quieren actuar rápido dado que se deben paralizar esas obras, para no generar problemas más agudos. Solicitamos por Resolución la paralización de obras” agregó Delía, lo que generó el primer aplauso de una treintena de vecinos.

Einar Iguerategui señaló que “estas ordenanzas son más complejas. Además de la responsabilidad del Municipio, se necesita un contralor de la homologación de Provincia” y tras el error de 2017, “actuamos en consecuencia para remediar esa situación”. Reconoce que no hubo trabajo de comisión. No hubo consultas y “trabajo técnico” correspondiente.

Tras el repaso nuevamente del caso, el concejal eseverrista señaló que “lo que estamos haciendo es retrotraer a antes del 2017. Es remediar un error que cometimos todos, el Ejecutivo y el Concejo. Y a partir de ahora empezar a trabajar realmente por la mejora de los vecinos y los empresarios del lugar”.

“Acá se quiere hacer un trabajo serio, no hay chicanas ni ganas de jorobar a nadie”.

José Luis Arguiñena fue el concejal que tomó parte del oficialismo: admitió que ya en marzo habían admitido el error, en una reunión con los vecinos. “El ordenamiento para que sea efectivo se tiene que hacer de lo general a lo particular, y no al revés” dijo, criticando la gestión de José Eseverri. “Cuando pasó esto, recuerdo que una de las cosas que se tocaron fueron las Estaciones de Servicio, los Depósitos, Talleres, Criaderos de aves, porcinos” agregó además.

Señaló los últimos cambios de zonas urbanas e industriales de 2009, 2011, 2014 y 2017 no tienen convalidaciones de Provincia, ninguna de ellas.

Planteó un debate con respecto al tema de fondo: sin convalidación, y sólo con la ordenanza aprobada, “se puede construir”. Señaló que es la intención del gobierno de la Provincia de modificarlo dado que las convalidaciones tardan hasta 10 años.

Tras señalar que el problema lo tenían algunas parcelas de algunas manzanas, Arguiñena se metió en lo político y atacó: “Lo que me pareció raro es que el abogado de los vecinos sea José González Hueso, primer precandidato del eseverrismo”.

Ante el murmullo de los vecinos y la molestia opositora, planteó un proyecto alternativo: si bien especificó con manzanas y parcelas delimitadas, la intención era generar un “mix” de Zona Industrial y Zona Residencial donde convivan las empresas ya instaladas y el barrio Paulownia. Se trataba de un “reordenamiento”.

Luego de un cuarto intermedio con tensión, donde hubo acusaciones, discusiones de un lado y del otro, finalmente se rechazó el proyecto alternativo presentado por Cambiemos, que sólo fue votado por dicho bloque.

Tras ese rechazo, el concejal oficialista sorprendió al confirmar que, tras la construcción de silos durante los últimos días, se envió una inspección municipal “se los multó y hay una orden concreta de desarmar esa construcción dado que no está habilitada”.

Iguerategui volvió a responder, dijo que fue “una falta de respeto” traer un proyecto alternativo “sin diálogo, más para concejales que vienen trabajando hace meses”.

“Hace cuatro años que gobiernan, hablaron de nuestra gestión y no trabajaron. Nunca nos dieron información del expediente. Los concejales se enteraron como nosotros, y ahora vienen a poner la cara por el Ejecutivo, bueno, que se hagan cargo. Ahora tenemos conocimiento de la sanción por los silos, después de que hace meses los vecinos reclaman. Y es la misma empresa que el Municipio le compró el glifosato para tirar en la vera del arroyo Tapalqué” denunció.

Sobre el caso de González Hueso dijo que es una chicana “berreta y barata”. “Quiero defender la labor de los profesionales, el abogado González Hueso tiene muchas causas por la gran cantidad de errores que comete el Municipio” dado que es abogado especializado en Administración.

Eduardo Rodríguez se subió a las críticas: No quiso sumarse a la serie de chicanas “lamentables”. “Trajeron un proyecto escrito y fotocopiado en pleno cuarto intermedio. Espero que no sea excusa para que el Intendente no vete la ordenanza. Este espectáculo que estamos haciendo es bastante lamentable”.

Arguiñena volvió al cruce: dijo que “no sabe” si el Ejecutivo pidió disculpas o no, pero él lo hizo frente a vecinos que en el cuarto intermedio le dijeron que no lo había hecho. Delía lamentó “rechazar una propuesta alternativa” dado que “nunca apareció, y no se logró trabajar entre los vecinos, profesionales, el Municipio, todas las partes”. Señaló que podía haber sido “un proyecto bueno” pero no tuvieron ni un minuto de estudio.

Germán Aramburu (Unidad Ciudadana), en tanto, agregó al debate que los vecinos les hicieron advertir que estaban cometiendo un error, “tratando de lograr que el Ejecutivo pueda torcer su voluntad”. Por Arguiñena, le reconoció que “el concejal ha hecho malabarismos entre el Ejecutivo y nosotros, pero que no ha habido éxito”.

Ante el aplauso de vecinos, se aprobó por mayoría.