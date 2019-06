Massa llamó a una gran coalición opositora y se alejó de Vidal

El líder de Frente Renovador, Sergio Massa, publicó este sábado un documento en el que propone sus “bases para una gran coalición opositora”, con críticas al presidente Mauricio Macri, pero sin definiciones acerca de cuál será el espacio que el referente de Tigre integrará en los próximos comicios.

“No se trata de qué lugar ocupa cada dirigente, sino de cómo vamos a curar las heridas del fracaso, los errores y la soberbia de este gobierno para pocos”, indica al eludir una definición mientras avanzan sus negociaciones con Unidad Ciudadana.

En el documento, destaca la necesidad de lograr una “amplia coalición de partidos” para una “nueva mayoría posgrieta”.

Los puntos del documento:

"Una coalición que se comprometa con:

1. El trabajo y el desarrollo económico inclusivo: el nuevo Gobierno va a volver llevarnos por el camino del trabajo, de la industria y el desarrollo. Tenemos que salir de la vía del ajuste insensible y de programas económicos dictados desde fuera de nuestro país y construir un programa de desarrollo nacional, con los argentinos como prioridad. Será prioridad del nuevo Gobierno defender los intereses de nuestra Patria, de nuestros ciudadanos, para poner de pie a la Argentina generando miles de nuevos trabajos.

2. La lucha contra la pobreza: el gobierno de Cambiemos profundizó la pobreza en nuestro país: cada día que pasa, la plata alcanza paramenos y miles de argentinos caen por debajo de la línea de pobreza. No vamos a poder desarrollarnos como Nación mientras no resolvamos esto, con trabajo, educación e inclusión. No podemos seguir con más de un tercio de los argentinos en la pobreza y, mucho peor, con más de la mitad de nuestros niños y niñas en estas condiciones. No hay futuro si nuestros chicos y chicas están en la pobreza. No hay una Nación que crezca si no es con todos.

Para ello, es clave que la lucha contra la pobreza se transforme en una política de Estado, con objetivos anuales medibles y participación de la sociedad científica y civil en los controles.

3. La educación de calidad: la mejor herramienta que tenemos para combatir la pobreza es la educación, para el trabajo y para los nuevos desafíos que nos trae la revolución tecnológica. Esta es una coalición por la educación de calidad para el futuro de nuestro país. El nuevo Gobierno deberá hacerse cargo de construir las escuelas que necesitamos, de mejorar su infraestructura, de pagarle a los docentes lo que corresponde, y no seguir ignorándolos, y de mejorar la calidad de las currículas para hacerle frente realmente a los problemas del futuro. La asimetría educativa de nuestros chicos solo va a aumentar la pobreza a futuro en Argentina. Hay que aumentar la asignación real del PBI en la educación.

4. La calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas: porque un país que no cuida de sus mayores es un país sin alma y sin futuro. Ellos han sido los más golpeados por Macri, aun cuando ya venían en una situación que no era la ideal. Es por eso que el nuevo Gobierno debe tenerlos en cuenta de manera especial: no podemos dejar que nuestros padres y abuelos sigan mendigando por sus remedios, esperando horas y horas para que sean atendidos en hospitales cuando están en una emergencia. Por eso el nuevo Gobierno se comprometerá a establecer por primera vez en la historia un ‘Haber14’, para mejorar el ingreso y la vida de sus jubilados y jubiladas.

5. La igualdad de género y la lucha contra la violencia machista: el empoderamiento de la mujer y la lucha contra la violencia machista son parte de una de las revoluciones culturales más fuertes que vivimos como sociedad y que hay que profundizar. Vamos por un Estado más activo en la erradicación de los femicidios y todas las formas de violencia, con el lugar que le corresponde a las mujeres tanto en el trabajo, como en la política y en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Esto tiene que expresarse en un Gobierno y en un Estado prioritario, que sea la punta de lanza y el ejemplo de la paridad que necesita toda la sociedad".