“Los denuncié por abusarme durante 16 años y no llegué a juicio”

El último miércoles se llevó a cabo la primera audiencia del juicio oral y público a la olavarriense Mariana Gómez, la joven que había sido detenida por las autoridades policiales en 2017 luego de besar a su novia en la estación Constitución.

Las audiencias continuarán el próximo martes 11 de junio

La joven se encuentra acusada de resistencia a la autoridad” y “lesiones graves”. Los policías afirman que el procedimiento se hizo porque estaba fumando en un lugar prohibido mientras que la pareja y grupos de activistas por los derechos de la diversidad sexual consideraron que se trató de un caso de lesbofobia.

La Agencia Presentes difundió una entrevista con la joven acusada a la salida de la audiencia.

"En el 2012 yo denuncié a dos personas por haberme abusado sexualmente por 16 años (...) es increíble que un desacato de la autoridad si llega a juicio y eso nunca llegó. Yo voy por la absolución".

[AHORA] #ProcesadaPorBesar Mariana Gómez, procesada por defenderse del lesboodio de un policía, sale de la 1era audiencia del juicio. Sigue el martes 11. “Me violaron durante 16 años y nunca logré un juicio. Ahora una jueza me escucha pero como acusada. Voy por la absolución”. pic.twitter.com/wJxgNxG05e — Agencia Presentes (@PresentesLGBT) 5 de junio de 2019

Según explicó Gómez, los policías la habían apercibido bajo el grito de "Pibe, apagalo", en referencia al cigarrillo. Sin embargo, cuando ella lo apagó pero aclaró que era mujer, los oficiales decidieron detenerla.

"Apagué el cigarrillo y me quise ir, pero él se me pone adelante y ahí tuvimos un encontronazo pero sin ni siquiera levantar la voz, tras lo cual me detuvo", había explicado en su momento la joven.

