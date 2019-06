Jornada Nacional: “Es una vergüenza hacer ollas populares”

En la tarde noche de este jueves, una importante olla popular se realizó en la sede de Tierra, Techo y Trabajo, enmarcada en una jornada nacional organizada por la CTA. Allí, un buen número de personas se acercó para cocinar, colaborar y acompañar la jornada en protesta por la aguda crisis social a nivel nacional.

Mientras se preparaban las viandas para vecinos del barrio Coronel Dorrego, Matadero, Belén e Hipólito Yrigoyen el referente de Tierra Techo y Trabajo Saúl Bajamón dialogó con Infoeme y señaló que la agrupación acompañó a la olla popular: “hay que estar atentos con lo que está pasando, cómo se va agravando la situación social, viene gente con un paquete de tallarines y se lleva guiso porque no tiene gas para cocinar. Hay una descripción que hacen hasta los mismos profesionales de la salud de lo que está ocurriendo”.



La intención es “hacer visible esta situación a través de la olla” y se lamentó al indicar que “se está agravando la situación. Uno que ya vivió el 2001, 50% de pobreza, más del 22% de desocupación. Son cifras prácticamente de desastre social”.



Rápidamente se metió en temas locales, al criticar la “naturalización de la pobreza al decir que siempre hubo pobres”. Bajamón opinó, en ese sentido, que “decir eso es un fracaso desde todo punto de vista. Pero en lo humano, sobretodo”. Ratificó el número de 70 comedores, señalando que es un dato “del Municipio” y dijo que “algunos funcionan de manera intermitente porque no tienen los recursos. De todos modos, cualquier número es un escándalo que demuestra el fracaso de este gobierno, porque cuando asumieron había 3 comedores en Olavarría”.



“Además de naturalizar la pobreza, dicen que ‘lo tienen controlado’. Es una palabra muy fea, porque desde el punto de vista humano ¿a qué aspiran? ¿A controlar? ¡No! ¡A revertirlo! Esas son las diferencias ideológicas con el neoliberalismo”.



Para cerrar, y “en mi carácter de nada, no voy a ser candidato de nada, para que no digan que hago uso político del tema” el dirigente y ex concejal señaló que “espero que se vayan en octubre, asuma otro gobierno y que revierta esta situación de forma rápida. No podemos estar con esto, es una vergüenza hacer ollas populares. No quiero, yo quiero que acá funcione un emprendimiento productivo, no una olla popular”.



Tras ello, Jorgelina Piccinini de CTA y el consejero escolar Bruno Ferrante opinaron sobre el tema y confirmaron que hubo contacto con autoridades municipales: “nosotros pedimos hoy, como para empezar a poder hablar sobre datos concretos y reales, información al Municipio, para poder poner en palabras que es lo que está pasando en el territorio”.



“Me parece que la primera estrategia es que el Municipio empiece a dar cuenta porque el secretario de Desarrollo Humano dice que están asistiendo a algunos comedores, bueno ¿a cuántos? ¿De qué manera? Eso lo tiene que dar el Estado, tiene que generar información pública y accesible para que podamos realmente tomar dimensión hasta dónde es y desplegar estrategias y herramientas para paliar esta situación que claramente no lo vamos a solucionar” agregaron en diálogo con este medio.



Contaron, además, que “el Gobierno local cuando le preguntamos qué pasaba con los comedores escolares que están faltando los cupos nos dijo que ya lo habían pasado a Provincia, la verdad que el hambre de los pibes en las escuelas no atiende hojas de Excel ni de trámites burocráticos, no puede esperar que Provincia de una respuesta”.



Ferrante, por su parte, detalló que tras el pedido de directivos de escuelas de aumentar el cupo de los comedores, el secretario de Desarrollo Humano Diego Robbiani “nos adelantó que el pedido fue pasado a Provincia pero aún no hubo respuesta”.



“La matrícula en los comedores ha aumentado, más que nada en las escuelas que están en los sectores más postergados de la ciudad, en las escuelas más periféricas que es donde más se ve, queremos que la Provincia se haga carga de esto y aumente la cantidad de cupos” cerró.