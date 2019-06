“Reactivar una economía como la de Olavarría lleva mucho tiempo”

Este jueves el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, expresó en declaraciones radiales que el país “está en el peor de los momentos”.

En este contexto, Infoeme dialogó con Mauro Remis, miembro de la Unión Industrial de Olavarría y del Departamento de Política Tributaria y Económica de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires sobre la situación económica actual.

“La realidad local no escapa a la nacional. La economía local es una economía que está deprimida, con las mismas falencias y los mismos problemas de consumo y estancamiento que la nacional” comenzó el contador.

Remis señaló que “un año de estancamiento y pérdida industrial es muchísimo, porque son doce meses consecutivos que la caída industrial se mantiene. Hemos cerrado el mes de abril con casi nueve puntos y casi ocho puntos en la caída de la construcción, que son números catastróficos” y agregó “se prevé que Argentina termine el 2019 con una de las ocho economías con más caída a nivel mundial, con más recesión, nos estamos comparando con países que prácticamente no tienen economía desarrollada”.

Olavarría no escapa a las consecuencias de la caída de la economía a nivel nacional, y por eso el contador explicó: “la industria es la generadora y la que motoriza el empleo, y en Olavarría las empresas que estaban aguantando la reducción de personal ya no lo están haciendo más y realmente no lo pueden hacer. En este momento se ve una caída generalizada en todos los rubros, ni hablar del comercio que se da a simple vista”.

Creo que Argentina está en uno de sus peores indicadores históricos a nivel de economía, como en empleo y pobreza, y ha sido la política de este Gobierno en los últimos tres años devastadora.

En un sentido analítico del escenario local en relación a la falta de trabajo, Mauro Remis detalló: “donde no hay Industria, no hay empleo, y si no hay empleo no hay economía, y así hay pobreza. Olavarría está en la misma sintonía, hoy la economía tiene aproximadamente un 10% de desempleo, si lo pensamos en nuestra ciudad estaríamos hablando de unas 6 mil personas sin empleo en Olavarría, que estoy convencido que es así”.

“La matriz productiva local depende del cemento y sabemos que las empresas están paradas, las mineras están con excedentes y no hay consumos ni del privado ni del público, porque el Estado ha frenado todo lo que tiene que ver con obra pública de envergadura, no un parche o una cuadra de asfalto. La obra pública de corto plazo no genera empleo” indicó.

Hoy vemos en la ciudad empresas paradas, empresas con una capacidad excedente del 60% de las máquinas paradas, realmente está devastada como el país.

El contador puso énfasis en que en el plano local “no hay ninguna política pública de desarrollo económico, como nunca la hubo, y si esto no se revierte inmediatamente vamos a tener muchos problemas en el corto plazo”.

Para finalizar, Mauro Remis pensó a futuro e hizo hincapié en que “reactivar una economía como la de Olavarría lleva mucho tiempo, no es que si mañana las variables económicas vuelven a cambiar se va a reactivar. Las empresas tienen que reactivarse y volver a invertir, y eso lleva tiempo” y concluyó “el desempleo de Olavarría va a ser muy difícil de revertir. Quién siga esto el año que viene va a tener serios problemas”.