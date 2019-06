Comienza el juicio contra olavarriense detenida cuando besaba a su esposa

Este miércoles desde las 09:00 dará inicio el juicio a la joven olavarriense Mariana Gómez, quien fue detenida por la policía en la estación Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2017, luego de haber besado a su esposa, Rocío Girat.

La joven llega acusada por los delitos de "resistencia a la autoridad" y "lesiones graves". Las autoridades policiales justificaron en aquel entonces que la detención se produjo luego de una violación de la prohibición de fumar que rige en el lugar.

En cambio, las jóvenes y activistas por los derechos de la diversidad sexual consideraron que se trató de un caso de lesbofobia.

"Estábamos fumando en un lugar sin paredes donde no había carteles y había más gente fumando", había asegurado en su momento Mariana Gómez, quien detalló que, en esa situación, el agente de policía Jonathan Rojo se había dirigido a ella diciéndole: "Pibe, ¡apagalo!".

"Yo le aclaré que soy mujer, apagué el cigarrillo y me quise ir, pero él se me pone adelante y ahí tuvimos un encontronazo pero sin ni siquiera levantar la voz, tras lo cual me detuvo", había relatado la joven.

En el juicio oral y público que arrancará hoy, y que podría finalizar en la misma jornada, estarán presentes, además de Mariana Gómez, la imputada, entre cinco y siete testigos, según indicaron fuentes judiciales.

El debate oral y público comenzará a desarrollarse en el cuarto piso de la sede judicial ubicada en la calle Paraguay 1536, en el barrio porteño de Recoleta.