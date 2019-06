Provincial de Menores en Tandil: dos parejas ganadoras

Durante el pasado fin de semana, los campeones y otras 52 parejas en representación de Olavarría participaron del Provincial de Menores que se disputó en la ciudad de Tandil.



La ciudad de Tandil fue sede este fin de semana, de Provincial de Menores FAP (Clasificatorio al Nacional), donde los representantes olavarrienses lograron destacados resultados.



Las Escuelitas de Padel Time y Las Terrazas, a cargo de Sebastián González, Gastón Ressia y Ezequiel Grecco, lograron convocar a 52 parejas locales, siendo además, una de las delegaciones más numerosas del evento.



Entre los resultados obtenidos por los deportistas locales, se destacaron dos campeonatos logrados por Samuel Iñiguez y Álvaro Correa en Sub23 D y Teo Gamondi y Lautaro Acevedo en Sub14.



Además, cinco subcampeonatos obtenidos por Ramiro Sánchez-Valentín Dietrich en D1, Maycol Núñez-Mariano Granado en D1, Thiago Castañoldo-Jeremías Acuña en D2, Ezequiel Ortíz-Ignacio Toledo en Sub16 E y Facundo Sosa-Gonzalo Castañoldo en Sub16 C.



Por último, varias parejas lograron llegar a instancias de Semifinales. Cristian Macias-Thiago Villamayor (D1), Ariel Leguizamón-Mateo Verón (D1), Camila Toledo-Brisa Muñoz (Sub 16 E), Martín Suárez-Correa Julián (Sub 23 C), Rodrigo Suárez-Franco Las Heras (Sub 16 E), Agustín Macías-Fermín Fernández (Sub 16 E) y Matías Rey-Nahuel Vivas (Sub 16 E) quedaron posicionados entre los cuatro mejores dentro de sus categorías.

Fuente: Prensa ACOP