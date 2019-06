El jefe del Servicio Penitenciario recorrió la Unidad 2 de Sierra Chica

En la tarde del este martes llegó a Olavarría, más precisamente al complejo de la Unidad N° 2 de Sierra Chica, el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, quien fue parte de numerosas actividades que tuvieron como epicentro la cárcel de máxima seguridad local.

Culminada la recorrida por el lugar recibió a periodistas de Olavarría y narró que su presencia se da “en el marco de una gestión que prioriza recorrer, estar en contacto con el personal penitenciario”. “En cada recorrida aprovechamos la ocasión para conversar con el personal, poder transmitirle lineamientos de gestión”, añadió.

En ese sentido, relató que sostuvo un encuentro con personal olavarriense, no sólo jerárquico sino también de diversos niveles de las tres Unidades que funcionan en Sierra Chica. “Tomar contacto los trabajadores y ver en el lugar cuáles son las necesidades”, explicó acerca del objetivo de estos encuentros que viene protagonizando en todo el territorio bonaerense.

Estamos trabajando para incrementar el prestigio del Servicio Penitenciario Bonaerense

Se le consultó en ese sentido y reconoció que en el caso particular de la Unidad N° 2 de Sierra Chica, la única que alcanzó a recorrer, “como unidad histórica tiene algunas deficiencias en materia de infraestructura”. “Con mucho esfuerzo y dedicación del personal y apoyo de medios desde nuestra parte estamos tratando de revertirlo, no solo en cuanto a las condiciones de habitabilidad sino también de comodidad y confort de la gente que trabaja”, completó.

Sobrepoblación

La consulta acerca del diagnóstico realizado introdujo la conversación en una problemática que no sólo se da en las cárceles de Olavarría. “Una cuestión central es la sobrepoblación, que es una cuestión relacionada a un déficit que viene de 15 o 20 años aproximadamente”, concedió a medida que daba cuenta que la construcción más reciente de una sede carcelaria tiene ese tiempo de data, haciendo referencia la Unidad N° 30 de General Alvear.

“Hemos inaugurado y ampliado casi 3 mil plazas carcelarias”, subrayó y expuso lo hecho con respecto a la flamante Unidad de Campana, además de la cárcel próxima a inaugurar en Lomas, sumados módulos femeninos realizados en la sede penal de San Martín.

En este apartado, si bien celebro lo hecho desde la actual gestión de la provincia, enfatizó que este “estos ejes de construir nuevas sedes, ampliarlas, tiene que ser ejes de trabajo también de futuras gestiones”.

“La sobrepoblación es un problema acuciante, se están haciendo todos los esfuerzos desde el Estado para poder solucionarlo, con el correr del tiempo seguramente se va a poder solucionar si seguimos con este nivel de inauguraciones”, concluyó al respecto.

Cuidado del personal y educación

En la continuidad del diálogo con medios olavarrienses avanzó sobre otros dos “ejes”, el cuidado del personal penitenciario y el énfasis en la educación.

Sobre lo primero narró que “el cuidado del personal es central para la gestión”, algo que situó tanto como premisa de la gobernadora como del Ministro de Justicia bonaerense. “Cuidado del capital humano, perfeccionamiento, capacitación, todo lo que hace al cuidado del personal”, expresó mientras refería también la importancia del cuidado de la salud del agente penitenciario.

Habló también de las obras “que no te aportan una plaza más pero son esenciales para la habitabilidad, que estaban postergadas desde hace muchos años”. Allí ubicó lo hecho con la planta de tratamiento de afluentes cloacales, además de obras sobre cocinas, baños e infraestructura en general.

Fue sobre el inicio de la tarde, una vez culminada la reunión con el personal, que tomó parte de un taller de braille, del cual también participaron el intendente Ezequiel Galli y el director de Cultura y Educación bonaerense Gabriel Sánchez Zinny. Celebró lo hecho desde ese espacio, que por ejemplo ha gestado muebles y textos que luego son donados a establecimientos educativos.

“Es un aporte del interno a la sociedad que demuestra que mientras se prepara para salir en libertad también desde una unidad pueda hacer un aporte a la sociedad, aunque muchos no lo crean”, subrayó. Por último habló de un “trabajo en equipo” en el que ubicó precisamente al intendente y el área de educación, no sin olvidarse de “la labor central de los docentes, que me parece justo reconocerlo”.