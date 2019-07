Alan Pedreira se quedó con la fecha del “Pimponazo”

En las instalaciones del sector tenis del Club Estudiantes se llevó a cabo la continuidad del “Pimponazo”.



La tercera fecha del “Pimponazo” tuvo gran cantidad de inscriptos y a falta de una ronda, Alan Pedreira se coronó campeón de la etapa, para luego finalizar con un empate y totalizar 6½ puntos.



Detrás de Pedreira se ubicaron Bernardo Costanzo, Agustín Pandini (campeón de la edición 2018) y Sebastián Vicente tras lograr 5 puntos.



El certamen se disputó por sistema suizo a siete rondas a cinco minutos por jugador y contó con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez y la Federación de Ajedrez de Olavarría, mientras que el Árbitro Nacional Gustavo Arambel dirigió la prueba.



Los más destacados fueron: Sub18: Samuel Bajamón, Sub 16: Lionel Manuel, Sub 14: Santiago White Vales, Sub12: Florencia Lamique, Sub 8: Martín White Vales, Damas: Florencia Lamique, Sénior: Alberto Zito y Absoluto: Alan Pedreira.



Informe: Bernardo Costanzo