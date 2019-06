Ezequiel Galli: “Nunca van a poder decir que soy un chorro”

El pasado viernes, el actual Jefe Comunal y pre candidato a intendente, Ezequiel Galli, presentó su lista y lanzó la campaña con un acto en el club Mariano Moreno con un fuerte discurso para los presentes.

En el comienzo agradeció al club, mozos y cocineros que trabajaron en el lugar, como así también a Verónica Fittipaldi, quien “se puso la cena al hombro”. Galli destacó la presencia de Alejandro Celillo de Alvear, candidato a Diputado provincial y pidió un fuerte agradecimiento a las mesas que fueron, a Mario Cura y compañía y al Radicalismo presente.

“Estoy muy contento de que nos estén acompañando hoy” continuó Galli. “Nuestra historia política arrancó en 2013, en una lista donde yo iba a encabezar de primer Concejal, pero no pudimos presentarla. Eso fue un golpe duro, fuimos a presentarla con Larreche y nos bajaron la lista y, a partir de ahí, empezamos a pensar en una candidatura a Intendente”.

El actual Intendente recordó que en 2015 “nos enfrentamos con Ernesto Cladera en una PASO, y me tocó ganarla a mí. Él automáticamente tuvo una actitud de acompañar y sumar, cosa que no pasó en muchos distritos de la provincia”. “Ese año más del 45% me eligieron como Intendente, y acá estoy intentando revalidar el título” recalcó.

Ezequiel Galli comentó que “desde 2015 hasta hoy pasó mucha agua abajo del puente, hemos cometido un montón de errores y los hemos corregido, y seguramente seguiremos cometiéndolos, porque errar es humano” y agregó “también hemos tenido muchos aciertos, los micros de Tu Bus que son 100% accesibles, cuando hubiese sido mucho más fácil prorrogar el contrato con la empresa anterior y que los olavarrienses todavía tengan unos años más un servicio que no merecían, y sin embargo corrimos el riesgo y licitamos el transporte público”.

El discurso estuvo muy enfocado en las 24 horas que los vecinos transitan día a día en la ciudad. En ese sentido expresó: “es importante cuando el vecino ve como el gas llega a su casa, o el agua corriente o la cloaca llegan y lo pueden usar las 24 horas. Es mentira que el vecino eso no lo ve, y por eso no vota”.

Algunos me tratan de inexperto, pero hemos hecho más cloacas en tres años y medio que muchos intendentes en muchos años.

“Estamos convencidos de lo que estamos haciendo, y por eso queríamos mostrarlo, como también como pensamos seguir. Podríamos haber hecho obras importantes y vistosas, con muchas luces y condimentos, pero decidimos transformar las 24 horas del día de los vecinos” enfatizó Galli.

El pasado viernes se consolido el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el candidato por ‘Juntos por el Cambio’ no perdió oportunidad de hablar de ello: “hoy veíamos que después de 20 años de negociación, la Unión Europea firma un acuerdo importantísimo para la región con el Mercosur, y que el canciller Faurie le manda un mensaje emocionado al Presidente, y a mí se me puso la piel de gallina. Veníamos justo viajando con Juan (Mujica) y pensabamos en esta cena y en la campaña, y escuchando lo del canciller me puse a pensar por qué me metí en política, y por qué estoy hoy acá” y agregó “primero porque tomé una decisión de involucrarme como ciudadano y tratar de transformar la cosas, y cuando salgo a recorrer una obra con Julio Ferraro, siempre viene alguna vecina y me abraza y me dice ‘te quiero mucho’, y es porque le llegó la cloaca o el agua. Esa energía es lo que a uno le da fuerza para afrontar todos los quilombos que tenemos en el día a día”.

En referencia a los tres años y medio que lleva de Gobierno, y haciendo alusión a la cena que estaba transitando, destacó que: “acá hay mesas de todo tipo: clubes, sector agropecuario, casi todos los jefes de servicio del hospital con quienes estamos ampliando más del 30% las camas del Hospital con recursos propios. Eso es el espíritu de nuestra gestión, ser amplios y escuchar” y detalló que gracias a su gestión “el barrio Hipólito Yrigoyen va a tener cloacas con recursos municipales, y las lámparas LED para la ciudad también con plata del Municipio. Esto demuestra que se puede, gastamos este año más de $150 millones propios para los vecinos de Olavarría y somos uno de los 10 municipios más transparentes del país”.

Pueden decir que soy un inexperto, un inútil, que el equipo que tengo son todos improvisados, pero nunca van a poder decir que soy un chorro, y eso para mí es muy importante.

Ya llegando al final, Ezequiel Galli agradeció a los presentes y pidió “por cuatro años más para seguir transformando la ciudad, y para que esas 24 horas de los vecinos tengan un cambio real, espero que nos sigan acompañando”.