“Keep marching on”: Netflix apoyó el Ni una Menos

En su cuenta de Twitter reprodujo el mensaje de las actrices de Orange is the new black para las mujeres argentinas. “Nosotras las apoyamos, las queremos, así que sigan marchando”, afirmaron.

La popular plataforma de streaming reconoció la lucha de las mujeres argentinas en el marco de la quinta marcha del movimiento Ni Una Menos contra los distintos tipos de violencias y los femicidios.

Las actrices de la serie Orange is the new black publicaron un video en el que reconocieron la lucha del colectivo feminista en el país. El mensaje resaltó: "Mujeres argentinas, han sido tiempos difíciles para la igualdad de las mujeres pero la lucha que iniciaron no ha pasado desapercibida".

Las chicas de @OITNB quieren decirles algo a las mujeres de Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/G8gpSC6ruE — CheNetflix (@CheNetflix) June 3, 2019

Las protagonistas animaron a las argentinas a “mantenerse firmes” y señalaron que “queremos que todas se paren y peleen, que las reconozcan como debería ser. Luchen por lo que merecen, por la igualdad, el reconocimiento, el orgullo y la autonomía sobre sus propios cuerpos”.

El mensaje finaliza: “Nosotras las apoyamos, las queremos, así que sigan marchando. Sigan con esa unidad y ese poder que todas lo podemos hacer. Te amamos Argentina”.