Ernesto Cladera: “Como radical estoy encantado de estar apoyando este proceso”

El intendente Ezequiel Galli hizo oficial la lista de precandidatos que lo tendrá como principal protagonista en búsqueda de la reelección. Entre los nombres vinculados al radicalismo se encuentran Martín Endere, Guillermo Lascano, Maite Salerno (precandidatos a concejales) y Bruno Di Carlo (precandidato a consejero).

En este listado, se notó la ausencia de referentes radicales del comité local, como Francisco González. Se logró saber que tras varias negociaciones, no se llegó a un acuerdo y “se quedaron afuera” de la pelea de estas elecciones.

Al respecto, Ernesto Cladera señaló que “me encantan las personas que van en la lista local porque son jóvenes con experiencia de gobierno, la mayoría de ellos. Los conozco a todos y son de primera”.

Además contó que “hubo reuniones en Capital hasta el día de ayer” y afirmó: “Yo como radical estoy encantado de estar apoyando este proceso que creo que va a ser histórico, como fue histórico el de Raúl Alfonsín acabando con los golpes cívico militares”.

Hay cosas que son más importantes que uno mismo, aseguró el Secretario de Gobierno.

Para Cladera este es un proceso en el que “hay que ser humildes, hay que entender que somos parte”.

Por último, afirmó que “los radicales no sé qué más necesitamos para darnos cuenta de que nos echaron dos veces del gobierno con golpes cívicos. Dos veces. 70 años que no termina un gobierno que no es peronista un mandato. Me parece que es demasiado importante todo esto como para andar con cosas pequeñas”.