José Eseverri: “Tuve el recorrido de aprender de los errores”

Luego del acto de lanzamiento de los precandidatos de su espacio, José Eseverri dialogó unos minutos a solas con Infoeme y aseguró que la decisión de presentarse para pelear la intendencia fue “tomada con mucha responsabilidad”.

“Tuve el recorrido de aprender de los errores y de escuchar a la gente que me lo manifestaba con muchísimo respeto, y me explicaba por qué había perdido las elecciones. Creo que uno no debe volver a cometer esos errores”, aseguró Eseverri.

El precandidato a buscar nuevamente la intendencia resaltó la composición de la lista y de los equipos de gobierno. Aseguró que “son el reflejo de que escuchamos a la gente pensando con un sentido absoluto de apertura, de renovación y de escuchar otras voces”.

Eseverri contó que transita este momento “con responsabilidad” y agregó que advierte “un deseo de la gente bastante marcado de que por lo menos tenemos que trabajar en la posibilidad de ser intendente”.

Adelantó que en los próximos días presentarán en concreto las propuestas pensadas para la ciudad. Advirtió que Olavarría “tiene que repensarse a sí misma. Necesita repensar su modelo de desarrollo pensando en el futuro y en la cantidad de pibes que nacen y ojala tengan un futuro en nuestra ciudad, y no tengan que andar buscando esto que empiezan a buscar los hijos de la clase media que es irse afuera del país”.