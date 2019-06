Las Inferiores y las mujeres, los protagonistas del fin de semana

En la pasada reunión de Comité Ejecutivo se establecieron días y horas para la continuidad del Torneo Apertura en el fútbol menor y en femenino.



El Torneo Apertura de divisiones inferiores ya tiene el programa para la quinta fecha, la cual se llevará a cabo en forma íntegra el próximo sábado. Además, durante la próxima semana se disputarán todos los pendientes que fueron suspendidos por lluvia.



También se jugarán los partidos correspondientes al Torneo Regional Juvenil que debieron ser suspendidos el pasado domingo.



Por otra parte, el Fútbol Femenino cerrará su etapa regular el domingo con un programa especial por el partido Argentina – Qatar por la Copa América.



Programa:

Racing A. Club vs. Embajadores – Desde las 11:00, en 8ª, 7ª y 6ª.

Embajadores vs. Racing A. Club – Desde las 12:00, en 10ª, 9ª y 7ª bis.

Sierra Chica vs. Loma Negra – Desde las las 11.30 en 10ª, 8ª, 7ª y 6ª.

San Martín vs. El Fortín - Desde las 11:00, en 10ª, 9ª, 7ª y 6ª.

Estudiantes vs. Luján – Desde las 11:00, en 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Hinojo vs. Ferro Carril Sud – Desde las 10:30 en 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.



Postergados 4ta. fecha

Lunes 24

El Fortín vs. Sierra Chica – Desde las 19:00, en 7ª bis.

Martes 25

El Fortín vs. Sierra Chica – Desde las 19:00, en 10ª y 8ª.

Miércoles 26 – Séptima div.

San Martín vs Embajadores B – Desde las 19:00

Ferro C. Sud B vs. Lujan – Desde las 18:00

Estudiantes B vs. Racing A – Desde las 19:00

Estudiantes A vs. Racing B – A continuación

Jueves 27

El Fortín vs. Sierra Chica – Desde las 19:00, en 7ª y 6ª.



Alevines

Domingo 23

En el estadio de San Martín de Sierras Bayas, desde las 10:00, con la presencia de los chicos locales, Sierra Chica, Hinojo, Loma Negra y Ferro C. Sud



Torneo Regional Juvenil

Estudiantes vs. Embajadores – Sub13 11:00 y Sub15 – 12:30

Racing vs. Agropecuario – Sub13 13:00 y Sub15 14:30



FÚTBOL FEMENINO

Domingo 23 – Estadio Ferro C. Sud

10:00 CEF N°100 vs. CEF N°44

11:15 Muñoz vs. Racing

12:30 Provincias Unidas vs. Luján

13:45 Ferro C. Sud vs. El Fortín

19:00 Nicolás Avellaneda vs. Tres Hermanos

20:15 Pueyrredon vs. Ferroviario



Sub 15:

Sábado 22 – Estadio Ferro C. Sud

10:00 a 13:00 Encuentro de escuelitas de fútbol femenino

13:30 Ferro C. Sud vs. CEF N°44

14:30 CEF N°100 vs. Loma Negra

Fuente: Prensa LFO