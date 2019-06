Infoeme | deportes | Ajedrez - 19 de Junio de 2019 | 16:49

Bolívar recibió el 4º Circuito de Integración Serrana y a los locales

El pasado fin de semana se llevó a cabo en Bolívar una de las etapas del 4° Circuito de Integración Serrana y sirvió como clasificatorio para las Finales Argentinas Amateur Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2200 y varios olavarrienses dijeron presente.