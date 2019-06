“Entrenar con Messi y la Selección es como vivir un sueño”

Andrés Arouxet

La historia del niño que duerme con la pelota, y sueña con jugar en la selección es una historia trillada. Sólo unos pocos cumplen ese privilegiado deseo, que sólo se materializa después de mucho sacrificio y, claro está, condiciones. Por eso decimos que Mateo Clemente está viviendo el auténtico sueño del pibe, y si bien este es sólo un comienzo, el joven surgido en Embajadores sabe que es una gran oportunidad, y que debe aprovecharla al máximo.

Con una madurez que sorprende, pero sobre todo con una gran predisposición, Mateo atendió a Infoeme en Salvador de Bahía y contó detalles del momento que vive junto a la Selección.

Mateo es un jovencito de Olavarría, que actualmente juega en la sexta división de San Lorenzo de Almagro y está formando parte de la delegación Argentina que disputa la Copa América en Brasil. El joven arquero surgido en Embajadores fue citado como sparring y entrena con el equipo que dirige Lionel Scaloni.

Su familia está compuesta por su mamá, Celeste Arouxet, su papá, Gastón Clemente, y su hermana menor Catalina, ellos también viven su sueño y de alguna manera son parte de este presente.

“Esto es algo de otro nivel, es un sueño hecho realidad, estoy disfrutando al máximo y tratando de aprender todo lo que pueda, la estoy pasando muy bien”, comienza el diálogo con el olavarriense.

Consultado sobre cómo es entrenar con los jugadores de primer nivel europeo asegura que “es muy diferente, es un fútbol mucho más rápido y más preciso, además entrenan siempre al ciento por ciento. Siempre trato de disfrutar estar al lado de todos ellos y aprender de todo lo que hacen e ir mejorando todas las cosas que veo para corregirme".

Familiares, amigos y allegados le dicen que aproveche este momento, y quédense tranquilos que Mateo lo está haciendo, tiene una gran personalidad y adultez que así lo demuestra en sus respuestas. “Hablamos todos los días con los jugadores me preguntan de dónde soy, dónde juego, mi edad todo eso, pero después hablamos mucho más sobre cosas de arqueros, me dicen que esté tranquilo, que no me ponga nervioso, que hable y ordene a los defensores, y que no regale nada cuando me toca atajar”.

Mateo volverá a la Argentina con una valija repleta de recuerdos de este paso por la Copa América de Brasil, pero hay perlitas que no olvidará. En lo personal, festejar el cumpleaños en la concentración fue algo único, “es lo que más me sorprendió de este equipo, la humildad de todos los jugadores y el respeto con el que nos tratan, que todos me cantaran el feliz cumpleaños y después venga Messi y me salude personalmente es lo que más me sorprendió, fue lo mejor que me pasó”, asegura y se ríe.

En lo futbolístico también hay un lugar privilegiado para los recuerdos, “casi siempre, algunos se quedan pateando tiro libres y nos llaman para atajar, y en una de esas hubo una que le saqué a Dybala antes del partido con Colombia, que fue arriba contra el palo, esa no me la olvido más", resume y vuelve a reírse incrédulo, claro el que pateaba era nada menos que una de las figuras y socio de Cristiano Ronaldo en la Juventus.

La familia está muy cerca y desde Olavarría acompañan este momento. “Mi familia está re contenta y me dice que me saque fotos o que me firmen algo y me preguntan cómo es todo, qué hacemos; y mis amigos también me preguntan como son los jugadores o si les puedo llevar algo, todos me dicen que disfrute y aproveche".

Como todos, Mateo tiene un sueño, y si bien es el de todos los futbolistas, lo cuenta con la sinceridad de aquel que lo siente con el corazón: “Mi objetivo más alto por ahora es poder debutar en primera, y mi sueño es poder jugar en la selección mayor y salir campeón”.