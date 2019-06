Pasó otra semana y llegaron nuevos clasificados a la instancia Regional

La Etapa Local de los Juegos Bonaerenses terminó con otra semana de competencia y más clasificados a la siguiente instancia.



En el transcurso de esta semana, se definió el ganador de Burako de Adultos Mayores, ya que se disputó la final que se había postergado de semanas anteriores. Gabino Machado se quedó con el primer puesto y el pase al regional.



En el caso de las categorías juveniles, los resultados de esta etapa y clasificados al regional fueron los siguientes:



Básquet 3×3

Masculino Sub14: Racing

Masculino Sub16: Racing

Masculino Sub18: Racing

Femenino Sub14: Ferro

Femenino Sub16: Ferro A

Femenino Sub18: Ferro J



Básquet 5vs5

Masculino Sub13: EES N°6

Femenino Sub13: EES N°6

Masculino Sub15: EES N°6

Femenino Sub15: Libertas

Masculino Sub17: EES N°10

Femenino Sub17: EES N°10



Vóley

Menores escolar abierta Femenino: Cáneva

Sub13 escolar abierta Femenino: Cáneva

Sub15 escolar abierta Femenino: Libertas

Sub18 escolar abierta Femenino: Resta definición (martes 18 en Pueblo Nuevo)

El regional tendrá sede en Olavarría y se jugará el 22 de agosto.



Rugby

Sub14 libre masculino: Estudiantes

Sub16 libre masculino: Estudiantes

El regional se jugará el 26 de junio en Azul.



Acuatlón

Sub 14 Masculino Libre: Joakim Kegreis

Sub 14 Femenino Libre: Lara Nicole Bruno

Sub 16 Masculino Libre: Julián Ziegler

