Marisel Cides: “el PJ local no tiene facultad para oficializar una lista”

El pasado jueves el Partido Justicialista local emitió un comunicado anunciando que Federico Aguilera es el “único candidato del espacio”.

Tras la oficialización, la pre-candidata Marisel Cides dialogó con Infoeme para realizar un descargo de los dichos del PJ Olavarría.

Cides comenzó la charla comentando la reunión que retoma el comunicado: “llamaron a un consejo partidario del que yo formo parte como una de las mujeres dirigentes, y validaron la lista de Federico Aguilera faltándoles quórum para tomar algún tipo de decisión”.

En esta línea y entrando en cuestiones de potestad de los partidos, la pre-candidata señaló: “el Partido Justicialista de Olavarría no tiene la facultad de sostener o de bajar una lista, uno tiene todo el derecho de participar en una PASO” y agregó que en su agrupación “no somos ningunos paracaidistas, yo hace veinte años que milito dentro del PJ, y hoy estoy respaldada por un Frente Sindical que apoya a la formula Fernández-Fernández”.

Nuestra aclaración y descargo es porque hay militantes confundidos después del comunicado emitido por el Partido Justicialista.

Cides señaló que esta decisión parte de un sector en particular, y que se da por “intenciones de dirigentes seccionales que buscan que no haya una PASO y revalidar su reelección, con juegos antidemocráticos” e indicó “las Primarias fueron puestas por la fórmula que hoy nos representa, no podemos ser nosotros mismos quienes no las respetemos”.

En vistas al cierre de listas del próximo 22 de junio, la dirigente peronista afirmó nuevamente que “nosotros vamos a participar de las PASO y no vamos a hacer un arreglo con Federico, porque no hubo posibilidad de diálogo bajo ningún concepto”.

Para finalizar, Cides apuntó directamente a las listas que participarán de la interna y se preguntó: “¿Cuál es el miedo de jugar las primarias? Si te quieren correr tanto es porque indudablemente estás molestando”.