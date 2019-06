La Primera va el lunes en búsqueda de los finalistas

El pasado miércoles se definieron los horarios para los partidos de vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura y los demás certámenes organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría.



Inferiores, fútbol femenino y las revanchas de las Semifinales de la Primera División fueron programados por la Liga de Fútbol de Olavarría.



El domingo la Policía no brinda servicio por celebrarse el Día del Padre y por tal motivo las revanchas de Semifinales se jugarán el venidero lunes en el Domingo Colasurdo y en Buglione Martinese.



El programa completo:



Inferiores 4ta. fecha

Sábado 15

El Fortín vs. Sierra Chica – Desde las 11:00, en 6ª, 7ª, 8ª y 10ª.

Loma Negra vs. Hinojo – Desde las 11:00, en 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Ferro C. Sud vs. Luján – Desde las 11:00, en 7ª, 8ª, 6ª y 9ª.

Estudiantes vs. Racing – Desde las 11:00, en 10ª, 9ª y 7ª Bis

Racing vs. Estudiantes – Desde las 11:00, en 8ª, 7ª y 6ª.

Embajadores vs. San Martín – Desde las 11:00, en 10ª, 9ª, 7ª y 6ª.



Séptima Bis

Lunes 17

El Fortín vs. Sierra Chica – 14:00

Miércoles 19

San Martín vs. Embajadores – 19:00

Racing B vs. Estudiantes A – 19:00

Estudiantes B vs. Racing A – 19:00

Ferro v. Luján – 19:00



Torneo Regional Juvenil

Lunes 17

Estudiantes vs. Embajadores – 11:00 y 12:30 (Sub13 y Sub15)

Racing vs, Agropecuario – 12:00 y 13:30 (Sub13 y Sub15)



RESERVA

Domingo 16

Racing (1) vs. San Martín (2) – 16:00

Lunes 17

Ferro (0) vs. El Fortín (2) – 13:00



PRIMERA

Racing (0) vs. Loma Negra (1) – 15:30

Ferro (1) vs. Estudiantes (0) – 15:00