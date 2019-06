Lito Vitale: “Lo que sucede arriba del escenario nos emociona”

Tomás Correa

El próximo domingo 16 de junio a las 20:30 volverán a subir al escenario del Teatro Municipal Baglietto - Vitale (o Vitale - Baglietto, en este caso el orden no altera nada) para brindar por primera vez en nuestra ciudad un show a dúo, algo diferente a lo que visitas anteriores nos tenían acostumbrados.

En este marco, Lito Vitale habló de diversos temas en un extenso mano a mano con Infoeme. La vuelta a la ciudad, los 28 años de carrera junto a Juan Carlos Baglietto y los proyectos personales son solo alguno de los temas que mencionó durante la entrevista.





- Para arrancar quisiera ir desde lo general y saber qué esperan de esta visita a Olavarría



- A mi me encanta volver a Olavarría porque de alguna forma tengo familia allá. La mamá de mi hijo más chico es de allá, y siempre que vuelvo conecto con el momento de la familia que compartimos. Las veces que visitamos la ciudad fuimos con banda, así que este va a ser un show diferente. Nos gusta mucho el formato porque es muy intenso, estamos los dos solos matándonos con todos los botones que apretamos y las cosas que tocamos. Nos emociona haber emprendido este nuevo camino como dúo, y espero que la gente lo disfrute.



- ¿Con qué cosas nuevas se va a encontrar el público olavarriense?



- El show tiene en un 60% cosas que ya veníamos tocando y en un 40% canciones nuevas. Hacemos canciones que nos gustan como tangos y cosas de Fandermole, por eso decidimos ponerle de nombre ‘Canciones Inoxidables’.





- Todo estos años juntos con Juan encontraron momentos para llevar adelante sus proyectos personales y, a la vez, seguir tocando juntos ¿Cómo hicieron?



- Siempre tuvimos la certeza de que el dúo tenía que ser un lugar de libertad y de disfrute, entonces nunca lo planteamos como solamente un trabajo. Todos los proyectos que emprendimos siempre tuvieron que ver con la pasión de vivir de esto. Tenemos la particularidad de que nos permitimos todo tipo de necesidad personal, ya sea Juan con La Trova Rosarina, o yo con los 30 años de ‘Ese amigo del alma’. Solamente nos suma el dúo, no nos corta ninguna posibilidad artística.

En el 2021 vamos a cumplir 30 años de carrera.

- Y volver a tocar en dúo, dejando la banda de lado, trata también de volver un poco a las raíces…



- Tocamos solos en esta etapa porque cuando estamos solos ocurren cosas artísticas muy diferentes a cuando estamos en la banda. Yo me transformo en productor y arreglador y Juan va adelante como cantante, se propone algo mucho más de diálogo entre lo que hace Juan y lo que hago yo, y por eso coincidimos en que nos gusta volver al formato que defendimos desde el 98’ al 2001. Siempre tratamos de poner lo económico en segundo plano, primero nos gusta que lo que suceda arriba del escenario nos emocione, y después le buscamos la vuelta para que sea redituable.





- ¿Cómo se realiza la selección de canciones para el dúo? Interpretan muchos autores importantes para la música popular pero que quizás nunca tuvieron la masividad que se merecen.



- A nosotros nos gusta interpretar canciones de compositores que sentimos que podemos aportarle un perfil particular, no tenemos la premisa de darle visibilidad a quienes no tuvieron la que se merecen, sino hacer nuestro camino. Nos gusta la música de muchos compositores. Por la historia de Juan y por gusto interpretamos mucho de Jorge Fandermole, la mayoría canciones de él nos cuadran musicalmente y poéticamente en lo que hacemos, lo mismo que nos pasa con muchos tangos que incluimos ahora: el Tango 1 de Mores o Grisel, por ejemplo.



- La última formación que utilizaron fue junto a sus hijos ¿Cómo fue para ustedes la experiencia de tocar en familia?



Los chicos ya cada uno hizo su camino, Julián tiene su banda “Huevo” y mi hijo hace música alternativa, pero obviamente seguimos en familia compartiendo la música. El sueño de todos es compartir, y la música siempre tiene como actividad principal disfrutar de tus hijos, de la gente que queres, y si lo podes hacer con la pasión artística es hermoso. Tenemos la suerte de tener nuestro público y que nos reconozcan.





- Quedan las giras y un año movido, ¿Qué le depara después al dúo?



- Vamos a presentarnos hasta fin de año, y después a mi me gustaría hacer un disco nuevo junto a Juan, con diez canciones nuevas, probablemente esté para fin de año o para el año que viene, con un lindo concepto. Después cada uno tenemos nuestros proyectos paralelos, yo dirijo un certamen llamado “Vamos las Bandas”, Juan tiene La Trova Rosarina, como también yo hago los conciertos con orquestas provinciales y mis eventos con varios cantantes. Así que vamos tranquilos haciendo nuestro camino.



- Siempre de cierre hago la misma pregunta, pero esta vez vamos a cambiar un poco el concepto ¿Podés definir estos 28 años junto a Juan en una canción?



- A nosotros nos gusta mucho la letra de “No olvides que una vez tu fuiste sol”, que apunta a no correr el foco de los sueños que uno siempre tuvo, de representar el lugar en donde naciste, de no aflojar con las convicciones y de tratar de ser uno mismo. Más allá de que uno en el tiempo que va creciendo se le van sumando las responsabilidades, tratar de siempre tener esa premisa, de vivir a través de los sueños y darle tiempo para lograr esos objetivos, porque a fin de cuentas es lo único que importa. La gente que solo piensa en ganar dinero se pierde el camino más lindo, que es el que lleva a las emociones. El que sueña con ganar plata no es de mi equipo, a mi me gusta soñar con proyectos, ver a mis hijos crecer y verlos cumplir sus sueños. Por eso creo que “No olvides que una vez tu fuiste sol” nos puede representar.