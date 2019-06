Se juega la final en Sub15 y la Primera sigue con sus fechas

En la cancha del Club Hinojo se llevó a cabo la fecha 12º del primer torneo del año para las mujeres que se encuentra en etapa de definiciones.



Con los resultados registrados el CEF Nº44 y Ferroviario de Hinojo buscarán ser el mejor equipo de la Primera A, mientras que en la B fue Racing el que ocupará la mejor colocación.



Los resultados que se registraron fueron:



Muñoz 0 – 4 (Ornella Núñez -2-, Micaela Vivas y Magdalena Angueira) CEF N°44

CEF N°100 0 – 1 (María B. Boyer) Ferroviario

Pueyrredón 0 – 0 Provincias Unidas

Ferro 1 (Jennifer Lumelli) – 3 (Anndelice Pereira, Aymará Battigelli y Karen Battigelli) Luján

Racing 6 (Julieta Ibarra, Sonia Tabares -2-, Sabrina Rincón y Laura García -2-) – 0 Loma Negra

El Fortín 0 – 0 Nicolás Avellaneda



En Sub15, el CEF Nº44 igualó con 1 a 1 con Loma Negra y el CEF Nº100 se impuso 3 a 0 ante Ferro y se definieron los dos equipos que jugarán la final del certamen.



El próximo lunes feriado se llevará a cabo la 13º fecha del Torneo Apertura en el estadio del Club Hinojo con la siguiente programación:



09:45 Nicolás Avellaneda vs. Tres Hermanos

11:00 CEF Nº100 vs. CEF Nº 44

12:15 Ferro C. Sud vs. El Fortín

13:30 Provincias Unidas vs. Luján

14:45 Pueyrredon vs. Ferroviario

16:00 Muñoz vs. Racing

Sub15:

12:30 CEF Nº 100 vs. Loma Negra – Final

13:45 CEF Nº 44 vs. Ferro C. Sud – 3º puesto