Declararon “Vecino Destacado” a Diego Javier Rojas

En el inicio de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante, un homenaje ganó en emoción en la tarde de este jueves. Diego Javier Rojas recibió el decreto que lo declara “Vecino Destacado” del Partido de Olavarría. Este jueves, coincidente con el Día del Escritor.

En el acto, además de familia, amigos y compañeros de trabajo, Rojas estuvo acompañado por los alumnos de la escuela “Fray Mamerto Esquiú” que no sólo sorprendió a él, sino también a los concejales presentes, que vieron como decenas de niños coparon las instalaciones de la Sociedad Española.

Tras el izamiento de la bandera, se pasó directamente al homenaje: fue Alicia Almada (Unidad Ciudadana) quien le entregó el decreto a Rojas, en una profunda emoción tras haber leído los considerandos que lo declararon como Vecino Destacado.

Rojas tomó la palabra, y tras repasar su carrera y cómo llegó a ser escritor de libros para niños, dio cuenta de varias anécdotas que lo trajeron al éxito de la publicación de más de 10 libros a lo largo de su carrera.

“Mi mamá me llevó al médico porque no me gustaba jugar a la pelota. Y el médico le dijo: ‘así como hay chicos que les gustan los juegos de mesa, y otras actividades, a Diego le gustan los libros’ y eso marcó mi vida hasta hoy”.

También, contó su relación cercana con María Elena Walsh, y cómo, tras un proyecto final que lo recibió como Bibliotecario, generó que la propia Walsh le regale una colección de sus libros a la Escuela N° 12 autografiado por la escritora, así como también un libro de poemas para él.

“Escribir es una de las actividades más solitarias que hay” dijo, y valoró todas las devoluciones de amor que le devuelven tras las publicaciones de sus libros. Incluso, relató que una niña de Bolívar quería conocer “al escritor del primer libro que le regalaron en su vida”.

Agradeció a Olavarría, y dijo que derrumba el mito de que nadie es profeta en su tierra: “el amor que he recibido en esta ciudad me hace decir con orgullo que soy de Olavarría”.

Quien presentó la propuesta fue la concejal Almadaque señaló que la intención es destacarlo por su trabajo como escritor, docente y promotor de la literatura infanto juvenil.

“Nacido en Olavarría, de familia humilde y con mucha pasión por la escritura” siguió Almada, “tiene una calidez, sencillez, calidad humana, participar en equipos de trabajo para aportar y enriquecer que hacen meritorio la declaración de este cuerpo deliberativo”.

Diego Javier Rojas presentó hace poco tiempo su décimo libro, “Cocinando con Hansel y Gretel” y muy rápidamente se publicó su undécimo libro, denominado "Justo a tiempo" junto a la ilustradora Valiera Cis.