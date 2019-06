Semana de estrenos en Flix Cinema Olavarría

Llegó una semana de estrenos a Flix Cinema Olavarría, ubicado en complejo Walmart, y desde Infoeme te acercamos todo el detalle para que puedas planificar e ir a ver la peli que quieras.

Las opciones estarán vigentes desde este jueves y hasta el miércoles de la semana entrante. Mirá:

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL (EE.UU / C. Ficción / +13)

TODOS LOS DÍAS: 18 HS (3D Dob) / 20 HS (3D Dob) / 22 HS (3D Sub)

SÁB, DOM Y LUN: 16 HS (3D Dob) / 18 HS (3D Dob) / 20 HS (3D Dob) / 22 HS (3D Sub)

Los Hombres de Negro han protegido a la Tierra siempre de la basura del universo. En esta nueva aventura, enfrentarán la mayor amenaza hasta el momento: un topo dentro de su propia organización.-





X-MEN: DARK PHOENIX (EE.UU / C. Ficción / +13)

TODOS LOS DÍAS: 22 HS (3D Sub)

Jean Grey comienza a desarrollar increíbles poderes que la corrompen y la convierten en un Fénix oscuro. Ahora los demás X-Men deberán decidir si la vida de un miembro del equipo vale más que la vida de todas las personas que habitan la Tierra.



ALADDIN (EE.UU / Aventuras / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 17:45 HS (3D Dob) / 19:45 HS (3D Dob)

SÁB, DOM Y LUN: 15:45 HS (3D Dob) / 17:45 HS (3D Dob) / 19:45 HS (3D Dob)

Una lámpara mágica cambiará el destino de Aladdin, un joven callejero a través de los deseos concedidos por el Genio de la lámpara. Mientras el malvado Jafar intenta conseguirla para convertirse en el Sultán más poderoso de Agrabah.

TOY STORY 4 PRE ESTRENO (EE.UU / Infantil / ATP)

MIÉRCOLES 19 TRASNOCHE 00 HS.