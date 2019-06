Luz y Fuerza dice presente en el 1° Regional en el CEMO

El certamen organizado por la Asociación del Centro se llevará a cabo entre el sábado y lunes venidero y Luz y Fuerza dirá presente con un importante número de representantes.



Más de una docena de representantes “lucifuercistas” comenzarán con sus participaciones el próximo sábado en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría.



Victoria Herrera competirá en Nacional Sénior, Fiorella Aquila con 16 años en categoría 3 C, Giuliana Aquila en categoría 2 C, Sofía Salicio en categoría 2 C y Lucía Andreu también en 2 C.



Además, en categoría 3 C se presentarán Catalina Rojas, Morena Leira, Carmela Ninni y Sola Stular, Martina Rossi, Lucía Alberca, Agustina Mansilla y Belén Altamira.



Morena Fernández, Juana Arouxet Acosta, Catalina Darrigrand, Aldana Zarate se presentarán dentro de la categoría 4 C.

Todas estarán acompañadas por Catalina Americo.