Morena Gisler y la Escuela de Olavarría fueron campeones en Pehuajó

Grandes actuaciones logró la Escuela de Ajedrez de Olavarría el pasado fin de semana en Pehuajó en una nueva fecha del Gran Prix que tuvo lugar en la sede del Club “Deportivo Argentino”.



La actividad reunió a 194 trebejistas de varias ciudades de la región para competir en Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15 y Mayores-Sub 18. En lo que respecta a las actuaciones olavarrienses, se destaca el campeonato obtenido por la sierrabayense Morena Gisler en Sub 12 y el podio de Augusto Araña en Sub 15, los cuales acompañado de buenas actuaciones de los jugadores menores de 18 años contribuyeron a que la Escuela se adjudicara el campeonato. A su vez,Sergio Arambel finalizó segundo en Mayores.



El torneo se disputó por sistema suizo a 7 rondas, salvo para la categoría Sub 8, mientras que el tiempo de reflexión fue de 20 minutos a finish por jugador para todas las categorías a excepción de Mayores-Sub 18, quienes contaron con 15 minutos iniciales más 5 segundos de incremento por movimiento realizado.



Luciano Dos Santos hizo su debut en este tipo de competencias, finalizando 19° con 2 ½ puntos dentro de la categoría Sub8 y en Sub12, Morena Gisler se consagró campeona con 6 ½ puntos. Además participaron Mateo Dietrich, Florencia Lamique, Tomás Rodríguez e Ignacio Sarachu.



Augusto Araña y Agustín Lamique, con 5 puntos fueron tercero y cuarto respectivamente dentro de la cateogría Sub15, también participó Tomás Carmona, finalizando 7°.



En Sub18, Samuel Bajamón finalizó 9° con 3 ½ puntos, mientras que Guadalupe Casasola fue 10° y Mejor Dama con 3 puntos.



Sergio Arambel en Mayores se ubicó segundo y participaron también Bernardo Costanzo, Hugo Fischer, 26° Darío Maidana, Raúl Indo, Gustavo Arambel y Adolfo Abdala.



En la clasificación por escuelas, la Escuela Municipal de Olavarría se adjudicó la etapa con 108 puntos, escoltada por las Escuelas Municipales de Bolívar y General La Madrid, ambas con 86.



La próxima fecha, la quinta, se disputará en Saladillo el domingo 14 de junio.



Fuente: Bernardo Costanzo