Tras la denuncia, el comité radical salió a responder

Luego que la oposición radical a la gestión de Francisco González señalara posibles irregularidades por la no información de una renuncia, desde el oficialismo respondieron y señalaron que intentan “ensuciar y lastimar” al centenario partido.

Luego de que la oposición del comité local de la UCR denunciara irregularidades en diversas renuncias de la comisión directiva, el oficialismo salió a responder tras la consulta de Infoeme.

Señalaron, en primera instancia, que Franco Cominotto no es apoderado de la Lista 18 que consagró a Francisco González como presidente de la UCR local: fue el propio González quien fue candidato y apoderado.

Las fuentes consultadas, en tanto, reflejaron que “en ningún momento se dejó de reconocer las renuncias. Hubo dos en un principio (las de Bretti y Germillac) que nos parece sano lo que hicieron, estamos de acuerdo, no es un acto de debilidad como quisieron mostrarlo”.

El caso de Emilio Canevello, en tanto, “fue por temas estrictamente laborales, por no poder afrontar el cargo y también es sano, si no puede no lo vamos a forzar”. Con respecto a la acusación de “esconderlo” señalaron que “esto fue muy reciente, fue ayer lunes, nunca se ocultó”.

Finalmente, dejaron en claro que desde el sector de Guillermo Lascano y Celeste Arouxet lo que intentan hacer es “ensuciar y lastimar al partido”.