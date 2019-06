La Mesa de Emergencia se volvió a reunir para discutir la situación social

En la noche de este lunes, referentes barriales, integrantes de la Federación de Sociedades de Fomento y vecinos de distintos puntos de la ciudad se reunieron para reorganizar y discutir las funciones de la Mesa de Emergencia, y plantear nuevas acciones a seguir.

A medida que transcurrieron los minutos dentro de la reunión, la intención fue plantear “qué hacer de ahora en más con la Mesa de Emergencia” o, dicho en otras palabras, “darle una vuelta de rosca”.

La situación, para los presentes “se fue agravando” y quieren seguir de cerca las problemáticas que surgen en los barrios de la ciudad. El dato relevante del encuentro fue la presencia de vecinos y vecinas particulares, que no pertenecen a ninguna agrupación pero “están preocupados por las situaciones que se producen en sus barrios”. Además de la presencia de actores vinculados a la salud, tales como la Dra. Alejandra Capriata.

Tras recordar que la última (y única) reunión que tuvieron con alguien del Municipio fue con Diego Robbiani en enero pasado, “hoy las principales problemáticas giran en torno a alimentos, salud, trabajo y vivienda”.

En diálogo con Infoeme, Martín Roldán, integrante de la Federación de Sociedades de Fomento, destacó en primera instancia que “el objetivo es ampliar la Mesa de Emergencia porque hace 5 meses no nos reuníamos. Fue la Mesa de Emergencia la que puso la discusión arriba de la mesa sobre declarar la Emergencia alimentaria, objetivo que no se logró porque el Estado no reaccionó”.

Venían diciendo que tenían la situación controlada: teníamos razón cuando en aquel momento porque ahora se están incrementando comedores, merenderos y gente en los barrios que se organiza.

Entre las problemáticas actuales “ahora está el frio, hay mucha problemática en salud también, por lo tanto lo vemos como una emergencia y lo que vamos a hacer es nuclear más cantidad de agentes sociales, actores que están en los distintos barrios que además de la problemática de alimentación, plantean la problemática de vivienda”.

Debido a la gran cantidad de vecinos, Roldán valoró esta situación dado que “algunos referentes no están tan al tanto de la situación barrial como si lo están los vecinos, las personas que realizan ese trabajo social, entonces hacemos lo de la Mesa de Emergencia” que buscará, ahora, “ver qué tipo de acciones conjuntas podemos hacer, cómo coordinamos y analizamos mejor la situación y nos hacemos más de datos para poder discutir con el Estado con datos en la mano”.

El objetivo, en tanto, será “poner el énfasis en que se siga insistiendo con la Emergencia alimentaria, porque es la forma en la que el Estado puede destinar fondos a estas cuestiones, porque si no, no va a poner más de lo que está poniendo” cerró el fomentista.