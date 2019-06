Pezzucchi entre el Turismo Pista y las Pick Up

El venidero 19 de mayo, en el “Roberto Mouras” de La Plata se disputó la última fecha de las TC Pick Up, y recién el 30 de junio se desarrollará la cuarta fecha; por lo que Nicolás Pezzucchi aprovechará para correr este fin de semana en el Turismo Pista; un poco para combatir la inactividad y otro poco para colaborar con el trabajo que vienen desarrollando su amigo, Diego Valisi, y su padre, el “Gringo”, sobre el Fiat Uno de la Clase menor del Pista.

“Desde al año pasado Diego -Valisi- viene insistiéndome para que corra el auto, y por una cosa u otra no se daba, y este año volvió a decirme, así que lo vamos a correr este fin de semana en Paraná”, comenzó la charla Nico.

“Es una categoría que me gusta mucho, y ellos vienen trabajando mucho, invirtiendo mucho dinero, armando motores nuevos y en el auto también, creo que el auto tiene que funcionar bien, cuando se lo probó Bayala acá en Olavarría se lo metió tercero así que el auto anda bien. Por ahora es sólo por esta carrera, como gustar me gustaría seguir, motores hay. Mi viejo tiene como tres armados, pero auto no hay y plata tampoco, así que vamos a ver qué pasa esta carrera, vamos a divertirnos un poco”, continuó.

Si bien el gran objetivo de Pezzucchi era continuar en el Turismo Carretera, las complicaciones económicas lo alejaron de esa chance y lo obligaron a enfocarse en las TC Pick UP, categoría en la que es gran protagonista junto al Dole Racing, y en donde consiguió tres podios en tres carreras disputadas, todas en el tercer lugar.

En el dialogo con Infoeme, el ex campeón del TC Pista, analiza también su presente y la actualidad de una categoría que está en pleno desarrollo. “La idea nuestra desde un comienzo fue hacer todo el año en las camionetas, sino pasa nada raro ahí vamos a estar, aunque en este país nunca se sabe. La categoría está bien, tiene buenos pilotos, buenos equipos, todavía falta que se sumen algunos, pero no hay un peso; hay cinco o seis camionetas paradas que no las terminan porque no tienen plata, pero cuando se sumen esas que tenga 25 o 26 camionetas ahí se va a poner más lindo”.

“Nosotros bien con los resultados, tres carreras tres podios, medio pescándolo porque esa es la realidad pero los puntos los sumamos y los podios los hicimos que nos vinieron muy bien. No estamos lejos, clasificamos quinto y sexto, tenemos buen ritmo, nos falta un ´pelito´ en el motor de ´Rody´ -Agut-. Después en la camioneta se puede mejorar algo, ahora, antes de la próxima carrera, hay pruebas comunitarias por primera vez, yo no voy a probar por razones presupuestaras pero el equipo sí, y por ahí puedan sacar algunas conclusiones y logramos dar un saltito. Creo que la camioneta de ´Juampi´ -Gianini- y la del JP están un pasito mejor que nosotros, esperemos que en la prueba se pueda mejorar un poco” culminó el olavarriense.