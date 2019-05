Un espectáculo para descubrir los colores del tango

El próximo sábado 11 de mayo en la mutual de arte popular Macondo ubicada en Necochea 1389 se podrá disfrutar de una noche de tango en las voces y música de Flavia Salto, Adriana Saravia y Elías Colo.

Infoeme habló con la cantante Adriana Saravia sobre la propuesta que reúne a los tres artistas en un recorrido teatral e interpretativo de este género musical. Se encontrarán los tres por primera vez en “Melaza con Tango”, un espectáculo que Flavia Salto realiza con el pianista Elías Colo desde hace más de dos años. Está vez, Adriana se sumará para aportar su experiencia escénica.

Para Flavia salto el tango es de color negro y desde la actuación desliza ciertos guiños que descomprimen su tragedia. Para Adriana, el tango es oscuro y ella lo toma así, tal cual es.

¿Cuál es la propuesta de este show y cómo fusionan esas dos miradas del tango?

Flavia Salto en su espectáculo “Melaza con Tango” realiza una interpretación de los tangos y canta desde el personaje. Ella está formada en la actuación, es actriz y profe de teatro, trabaja desde la interpretación algo que yo no manejo ni trabajo desde ese lado. Yo al tango lo tomo así oscuro como es y trato de interpretarlo desde mi forma de canto, con otra mirada. Y esa combinación está buena, hay buen entendimiento desde lo humano también. Hacemos un trabajo totalmente diferente y eso se complementa.

¿Cómo es la selección del repertorio?

En el espectáculo mezclamos los tangos de Flavia, más teatralizados, con mi modo de cantar. Hacía tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntas y ella me invitó con su pianista que es Elías Colo. Estuve eligiendo un par de tangos gardelianos porque me parecen muy ricos desde la cuestión melódica. Y también elijo tangos que tocan el tema de personajes mujeres como Malena o Muñeca Brava.

¿Cómo tomas el rol de la mujer en el tango?

El tango tiene una mirada de la mujer muy particular que a veces -más en estos tiempos donde la mujer está posicionada de otra manera- es difícil abordarlos. Pero me parece súper interesante cantarlos desde el lugar de esa Malena que “al yuyo del suburbio su voz perfuma”. Descubrir a esas mujeres.

¿Adquieren otro significado al ser cantados en esta época, en este contexto y por una mujer?

Claro que sí, absolutamente. Con el tiempo adquiere otro significado. Por ejemplo, vos cantás Mano a Mano en donde el tipo le hace a la mujer todo un planteo porque se va con otro… en el tango la mujer se va y lo deja, el hombre siempre en un lugar muy de víctima y la única mujer rescatable es la madre que lava en el piletón. Es hasta bizarro. Lo tomo desde ese lado. Y a la vez hay mujeres muy fuertes dentro del repertorio del tango. Esa Muñeca Brava es verdaderamente muy interesante. Me gusta mucho ahondar en eso.

Como cantante recorres varios géneros musicales ¿Qué te produce este género en particular?

Me identifico con el tango desde el lugar en el que nací, en Flores. Luego vive a vivir a Olavarría y volví a Buenos Aires a los 19 años. Hace 13 años que regresé pero tengo más de la mitad de mi viva vivida allá. Hay un tango que no lo canto en este show pero si lo cantó en otros, que es de Eladia Blázquez. Se llama El corazón al sur y cuando escucho (canta): “Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur”… siento un lugar de pertenencia, como que estoy arraigada a ese paisaje, a la esquina, el almacén, el piberío. Me emociona.

En este caso el espectáculo también se va a presentar en un lugar de barrio…

Si, y además en el espacio son muy amantes del género, tanto Lucy (Iguerategui) como Julio (Benítez). Yo doy talleres de canto ahí y ahora estamos proyectando este año hacer una muestra de tango. Es un espacio que da para hacer tango.

¿Hay un público que responde a las propuestas musicales en Olavarría?

Yo creo que sí. Fui a “Los Errantes” hace poco y fue gente que se puso a bailar. También canté unos tangos en “La Cerrito” y había gente de distintas edades, eso es muy enriquecedor. Cuando volví de Buenos Aires hice unos espectáculos con Gaby Larraz y la verdad que la gente que iba eran amigos a hacer la gamba pero ahora noto que hay personas que aparecen en los lugares porque se enteraron de que ahí había tango. El público va buscando distintas propuestas.

El espectáculo comenzará a las 21. La entrada tiene un valor de 100 pesos y habrá servicio de cantina.