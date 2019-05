“Mi sueño sería ver el Club con el pueblo adentro”

Una semana después de asumir la conducción del Club Hinojo, Ariel Arce dialogó con Infoeme y contó cómo llegó a la presidencia, el trato con la Comisión Directiva anterior y el pueblo en general, y su mayor sueño durante estos 4 años de mandato.

“Fue una propuesta que me llegó por gente que me conoce, me gustó la idea y surgió todo muy rápido -15 días-, le metimos para adelante, nos reunimos con la Comisión anterior y ambos coincidimos que estamos para darle una mano al club y mejorar” comenzó diciendo el ex árbitro sobre su nuevo cargo.

El hinojense hizo mención que tanto la Comisión que él preside como la saliente, coincidieron que se “necesitaba un cambio aunque se ha trabajado muy bien y aún siguen ligados al Club, vienen a querer colaborar y a explicarnos cosas que para nosotros son nuevas” dijo el flamante presidente para luego agregar: “Tenemos los teléfonos de cada uno de ellos y su atención fue muy buena y eso me convenció de que podía agarrar el club”.

“Hinojo es un tema de conversación entre todos cada vez que nos cruzamos” contó el vecino de la localidad que cuenta con una entidad que celebró en el 2015 sus primeros 100 años de vida, y sobre ello también opinó: “Como cualquier club viejo hay muchas cosas para hacer. Nosotros de a poquito iremos cambiando, por eso empezamos limpiando y tirando cosas que no sirven del depósito y la antigua cantina”.

“La Comisión anterior hizo mucho por la institución, hay un club ordenado y lo entregaron en óptimas condiciones económicas, con los empleados al día y sin deber nada” continuó el relato quien cuenta con Guillermo Rodríguez Paez como Vicepresidente y Claudia Hammerschmit como Secretaria, entre otros.

Quien también fuera parte de la Subcomisión de fútbol “albiverde” destacó: “Nuestra función es ir día a día; siempre hay cosas primordiales que decidir y encarar pero sabiendo que las puertas están abiertas para todos porque el pueblo necesita al club como el club al pueblo”.

“Estamos trabajando para hacer la fiesta aniversario, una fiesta de 300 personas, pero mi sueño es que la gente sea parte, que traigan ideas y propuestas, que el club tenga a la gente del pueblo adentro porque las Comisiones pasan y los presidentes también” sentenció.