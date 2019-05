Fabián Vena: “el olavarriense es muy teatrero”

En el marco de la segunda jornada de acercArte y antes de presentar la obra “Conferencia sobre la lluvia”, Fabián Vena dialogó con los medios presentes.

En relación al espectáculo, el actor argentino señaló: “es un guión muy particular, dónde un bibliotecario intenta dar una conferencia” y agregó “la idea del espectáculo es bellísima. Es la unión entre el mundo literario y el teatro”.

“El bibliotecario trae la citas de los grandes poetas hablando de la lluvia, metafóricamente sobre como puede llegar a ser el amor. Uno no elige enamorarse, cómo uno no elige si va a caer la lluvia o no” definió como sintesis de la obra.

Ante la consulta del recibimiento del público en las distintas ciudades, Vena detalló: “por suerte la maravilla de tener la misma repercusión que yo sentí al leer la obra. Siempre nos vamos con la sensación de que todos han disfrutado del texto”.

“El olavarriense es un público muy teatrero, no es la primera vez que vengo a este Teatro precioso”

El actor comentó que antes de cada obra “siempre las expectativas son enormes. La chance de llevar nuestras obras afuera de Buenos Aires siempre es emocionante”.

Para finalizar, se tomó un momento para hablar del festival: “es un gran evento siempre estar de gira, cambia mucho, ante todo el público. El movimiento acercArte es una cosa gloriosa que se estuvo dando en estos años”.