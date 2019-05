La Liga de Fútbol definió su cronograma para el fin de semana

La Liga de Fútbol de Olavarría estableció la continuidad de sus diferentes competencias para el sábado y domingo próximo.



Como es habitual el fin de semana tendrá una nutrida cantidad de partidos.



El programa completo:



INFERIORES

Sábado 1

El Fortín vs Hinojo - Desde las 10:30, en 10, 9, 8, 7 y 6.

Sierra Chica vs. Luján – Desde las 11:00, en 8ª, 7ª y 6ª.

Loma Negra vs. Racing – Desde las 11:00, en 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª. (Est. Racing)

Ferro C. Sud vs. San Martín – Desde las 10:30, en 10ª, 9ª, 7ª y 6ª.

Lunes 3

Embajadores vs. Estudiantes – Desde las 15:00, en 6ª, 7ª y 8ª.

Martes 4

Estudiantes vs. Embajadores – Desde las 17:30, en 7ªbis, 10ª y 9ª.

Miércoles 5

Ferro C. Sud B vs. Racing A – 19:00

Ferro C. Sud A vs. Racing B – A cont.

Jueves 6

Séptima Bis

Embajadores A vs. El Fortín B – 18:00

Embajadores B vs. El Fortín A – A cont.

San Martín vs. Estudiantes – Desde las 18:30, en 10° y 7°bis



TORNEO REGIONAL JUVENIL

Sábado 1

Estudiantes vs. Liniers de B. B. – Sub13 14:00 y Sub15 15:30

Domingo 2

Embajadores vs. Villa Mitre B.B. – Sub13 14:00 y Sub15 15:30



FÚTBOL FEMENINO

Domingo 2 - Est. Enrique de la Quintana

09:45 Loma Negra vs. CEF N° 44

11:00 Tres Hermanos vs. El Fortín

12:15 CEF N°100 vs. Provincias Unidas

13:30 Ferro C. Sud vs. Pueyrredón

14:45 N. Avellaneda vs. Luján

16:00 Muñoz vs. Ferroviario

Sub 15

11:30 CEF N°100 vs. Racing

12:30 Loma Negra vs. Ferro C. Sud



RESERVA

Racing vs. Luján - 12:00

San Martín vs. Cosecha Mundial - 13:30 (Est. Loma Negra)

Ferro C. Sud vs. Sierra Chica - 13:30

Estudiantes vs. El Fortín - 13:30



PRIMERA

Loma Negra vs. Cosecha Mundial - 15:30

Estudiantes vs. El Fortín - 15:30

Ferro C. Sud vs. Hinojo - 15:30

Racing vs. Embajadores - 15:45