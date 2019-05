Galli tras la Rendición de Cuentas: “Podemos decir que hemos logrado ordenar los números”

El intendente municipal Ezequiel Galli realizó el balance luego de que se aprobara la Rendición de Cuentas. “Pasaron poco más de tres años de nuestra asunción y podemos decir que claramente logramos ordenar los números. Nos dejaron un municipio con casi 100 millones de deuda y hoy tenemos superávit”.

Seguidamente agregó que “llegamos para cambiar la forma de hacer política. Somos un Municipio que no esconde sus números. Cualquier vecino puede conocer lo que cobra cada funcionario, las declaraciones juradas y las cotizaciones en cada una de las licitaciones que realizamos. Antes era imposible llegar a conocer en profundidad estas cuestiones y nunca supimos el por qué. Lo cierto es que también los concejales de todos los espacios políticos hoy acceden al Rafam y pueden ver donde están direccionadas nuestra inversiones”.

“Desde el primer momento teníamos en claro que la plata de los impuestos tenía que volver a los vecinos con obra pública, salud y asistencia social. Eso es justamente lo que estamos haciendo. El dinero que llega para las escuelas hoy se invierte en las escuelas. Terminamos obras totalmente abandonadas como las 120 viviendas de El Pickelado y llevamos adelante esas obras ´que no se ven´ como las cloacas para beneficiar a más de 12 mil vecinos”.

Con respecto a la salud pública y recordó la “construcción del pabellón de Traumatología. Un servicio que debía brindar el hospital y lamentablemente no tenía la infraestructura necesaria. Además comenzamos con la ampliación del servicio de gastroenterología, así como también del sector de internación del Hospital Municipal. No es un dato menor que la última vez que se amplió la guardia de internación yo todavía no había nacido”.

Finalmente dijo: “Hemos acostumbrado a que el Estado esté presente en todos los barrios y localidades aportando soluciones parciales y totales. El camino lo tenemos que transitar juntos con cada vecino, esa es nuestra fórmula y no nos vamos a correr un centímetro de nuestra manera de trabajar”.