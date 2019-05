Preso internado: El director del Hospital dijo que “no recibimos ningún reclamo por parte de la familia”

Infoeme contactó este lunes al director del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” en el marco de los diversos reclamos y denuncias que realizaron familiares de un preso que se encuentra internado tras sufrir un ACV.

El Dr. Germán Caputo se refirió al estado de salud del paciente Hugo Daniel Baumgertner, relató que “está internado en el Hospital desde hace siete días con una patología vascular cerebral, actualmente en estudio”.

El profesional de la salud aseguró que diariamente “se le pasan los informes correspondientes a la familia” y en contraste con lo que acusado por los allegados de Baumgertner, indicó que “no hemos tenido ningún tipo de reclamo y hay un trato sumamente cordial tanto con el interno como con la familia”.

“Hay un reclamo de los familiares por lo que veo en las noticias que no depende de nosotros, si el paciente está esposado en la cama es por un protocolo que depende del Servicio Penitenciario” contó y explicó al respecto que “si no influye en el normal funcionamiento médico no tenemos ningún tipo de inconveniente de que se cumpla el protocolo”.

Inclusive detalló que “hace poco conversé con la esposa del paciente, está a su lado cuidándolo, en una habitación individual, no le falta nada. Todo bajo un trato sumamente cordial. Sinceramente no comprendo mucho lo que veo en los medios de comunicación”.

Caputo concluyó su testimonio lamentando las consecuencias que traen aparejadas este tipo de reclamo: “Hay mucho personal médico y no médico trabajando con este paciente y da un poco de lástima que no se vea reflejado todo lo que realizan”.