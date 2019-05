Jóvenes fuera del padrón electoral: “No es una casualidad”

Miles de jóvenes de 16 y 18 años no figuran en los padrones electorales por “un error” del Registro Nacional de las Personas. Reclamos, quejas y muchas dudas. En Olavarría, también hay jóvenes que se encuentran en la misma situación. ¿Cómo realizar la denuncia?

Los candidatos de las diferentes fuerzas políticas definen minuto a minuto sus fórmulas de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. En tanto, se detectaron 400 mil casos de jóvenes de entre 16 y 18 años que no fueron incluidos en la información remitida por el RENAPER.

La consulta del padrón provisorio tenía como fecha límite el 24 de mayo, pero debido a este inconveniente y para que la gente tenga más tiempo para consultar y realizar reclamos, se extendió hasta el 29 de este mes.

Aldana Gadea tiene 17 años y es la primera vez que va a votar. Es la secretaria de Extensión del Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional Pérez Esquivel. Se enteró por un video de la actriz y militante Ofelia Fernández que muchos jóvenes en condiciones de votar no estaban registrados en el padrón electoral.

“Vi un video de Ofelia Fernández que difundía el tema de que muchos pibes y pibas entre 16 y 18 años no estaban empadronados. Ella puso el enlace www.padron.gov.ar. Entré ahí y no aparezco”, contó Aldana.

A su vez, señaló que las redes sociales y la difusión por parte de referentes de la juventud “fue muy importante para visibilizar la problemática” y agregó: “especialmente a través de Instagram, sino muchos jóvenes no se hubiesen enterado”.

Aldana siguió las instrucciones para poder denunciar esta irregularidad y ser incluida en el padrón electoral. Pero el trámite tiene sus dificultades: “traté de llamar por el 0800 pero la línea estaba saturada. Mandé un mensaje y no me contestaron. Mandé un mail y me derivaron a la página online para que pueda hacerlo por ahí”.

Una vez en la página, hay que cliquear en un botón que dice “reclamos”. “Llené el formulario pero tuve algunos problemas con el tema de subir el DNI porque tiene que ser un formato PDF. Entonces tuve que descargar una aplicación, sacarle fotos, convertir el archivo y recién ahí me dejó subirlo”, señaló Aldana.

El caso de Aldana no es aislado. La problemática abarca a alrededor de 400 mil jóvenes que deberían estar habilitados para votar por primera vez pero que no figuran en el padrón provisorio publicado días atrás.

“Entiendo que no es una casualidad lo que pasó. Creo que la mayoría de los pibes y pibas entre esos años son militantes y de la oposición”, indicó la joven olavarriense. Y consideró: “que hoy en día se nos pongan estas trabas es un poco chocante”.

Ante esta situación y al formar parte del centro de estudiantes de su escuela, Aldana junto a compañeras y compañeros decidieron informar a sus pares de la problemática. “Pasamos por los salones para explicar cómo se debe hacer el reclamo. Te encontrás con distintas posturas, con comentarios como que no van a votar o que no les interesa”.

Para Aldana, esa apatía no es casual y la atribuye a la “falta de formación ciudadana en las instituciones”.