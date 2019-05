Bajo una gran luna, Ismael Serrano emocionó al público olavarriense

Tomás Correa

@toomicorrea

Ismael Serrano cumplió, pero quizás lo más importante fue que no se defraudó a sí mismo, tal como había expresado días atrás, el cantautor contó una historia en forma de show.

El reloj daba las 21:45 cuando Serrano apareció por la puerta de entrada del Teatro Municipal, en una escena que ya combinaba la música con una suerte de comedia. “Perdón, otra vez llegué tarde” le explicó a una voz en off que lo acompañaría a lo largo de las 2 horas y media de espectáculo.

“Dale que tenemos que arrancar el ensayo general antes de dar puerta” le respondió la otra voz y, tras contar una historia de dos filósofos, comenzó la larga lista con “Ven”.

La segunda canción de la noche fue anunciada por la voz en off: “cantá ‘Palabras para Julia’, no te sale igual que a Paco Ibáñez, pero te sale muy bien”, a lo que el cantautor accedió y comenzó “Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable”.

A partir del tercer tema la historia que acompañaría el show tomó protagonismo. “Me he enterado que viene ella hoy al concierto” exclamó, y dio el pié para cantar “Últimamente”, para luego seguir con la ya conocida “Sucede que a veces”, con el primer gran acompañamiento del público.

La historia siguió con un tinte teatral, señalando que Ella fue su compañera de colegio y todos los años se reencuentran en las cenas anuales, pero siempre el beso en la mejilla del final lo regresa a la realidad y corta con sus sueños. “Ana” fue la canción elegida para acompañar la historia, seguida de “Ahora”, de letra compartida con su hermano Daniel.

Para seguir en familia llegó el momento de “Agua y Aceite”, tema que tiene versos de su padre, y del cual prefiere “no pensar en la letra, porque siento que se había mandado una macana con mi mamá”.

Con un escenario que tuvo cuatro escenografías diferentes durante la noche, el cantautor español eligió acomodarse junto a un árbol de luces y tocar “Sin ti a mi lado”, para luego continuar con “El día de la ira”, dedicado a las mujeres que todos los 8 de marzo salen a luchar por sus derechos.

“Tantas cosas” fue la siguiente canción de la lista, y luego llegó el momento del quiebre. Ismael Serrano bajó al público e invitó a una de sus espectadoras para que le tenga un cancionero: “La luna de Candela” de Magdalena Fleitas fue la primera canción, interpretada especialmente para los niños y niñas presentes, y luego llegó el momento de “Te odio”, dónde en tono de broma le pidió a la mujer que “no te des por aludida cuando la canto”.

“Si se callase el ruido” fue, sin dudas, el momento más político de la noche. Con una fuerte crítica a los políticos españoles y a los diarios, el artista expresó que “cuando tienen que resolver los problemas, solo provocan ruido”.

El momento teatral volvió a tomar forma cuando uno de los hombres que formaban parte de la escenografía le acercó una radio vieja: “es la única donde suenan mis canciones” bromeó, y dio paso a una base que acompañaría a “La llamada”.

La cuarta escenografía tomó lugar por única vez en el show, un banco y un farol fueron los protagonistas para que Serrano cante “Recuerdo”, uno de sus temas más conocidos y el más cantado por el público presente.

Uno de los instantes más emotivos del show continuó con “Nieve”, cuando en medio de la canción comenzó a caer una imitación de nieve desde el techo de la puesta en escena, justo donde el cantante se encontraba sentado con su guitarra.

Al instante volvió Ella, un teléfono que suena y una llamada que se contesta: “me avisó que viene al show con un amigo, y encima me preguntó si voy a tocar una de Silvio Rodríguez” esbozó con la voz de quién recibe la noticia que no quería escuchar. “Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones” canta Silvio, y así lo hizo Ismael también.

“Vértigo” ya comenzaba a dar final a un show que ya llevaba más de dos horas. Al terminar la canción, la lluvia se hizo presente y el sonido acompañó en “Ahora que te encuentro”.

El cierre era inminente, y así lo hacía saber la voz en off: “dale, ahora haces la presentación, tocas la última y te vas” le dijo, y llegó el momento de la canción que lo acompañó a lo largo de su carrera, “Papá cuéntame otra vez”, acompañada de una variedad de luces que llenarían el fondo del escenario local, representando el cielo estrellado.

La vuelta fue anunciada y cerró el show con dos bises, no sin antes agradecer a los presentes y desear que “ojalá nos volvamos a ver pronto”. “Crucé un océano” y “Pequeña criatura” fueron las elegidas para culminar una noche que fue pensada desde todos los detalles.