Se programó la actividad de los clubes para la continuidad del certamen

Se programó la actividad del último fin de semana de mayo para el fútbol doméstico a cargo de la Liga de Fútbol de Olavarría.



En la reunión se establecieron los horarios para la disputa de los Cuartos de Final del Torneo Apertura de Primera División, Inferiores, femenino, Campaña y Regional Juvenil.



El Intendente Municipal Ezequiel Galli volvió a visitar la sede de la Liga de Fútbol con el propósito de hacer entrega de la primera cuota del subsidio anunciado para el Fútbol Femenino y los clubes de la Campaña.



La programación completa será:



INFERIORES

Sábado 25

Estudiantes vs. El Fortín – Desde las 10:30, en 8ª, 7ª y 6ª.

Embajadores vs. Ferro C. Sud - Desde las 11:00, en 10ª, 6ª y 7ª.

San Martín vs. Loma Negra – Desde las 12:00, en 10ª, 9ª, 7ª y 6ª.

Racing vs. Sierra Chica – Desde las 13:30, en 10ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Luján vs. Hinojo – Desde las 11:00, en 6ª, 7ª, 8ª y 9ª. (Est. Hinojo)

Lunes 27

Ferro C. Sud B vs. Embajadores A – 18:30

Ferro C. Sud A vs. Embajadores B

Miércoles 29

Estudiantes A vs. Estudiantes B

Racing A vs. Racing B

Ferro C. Sud A vs. Ferro C. Sud B

El Fortín A vs. El Fortín B



REGIONAL JUVENIL

Domingo 26

Estudiantes vs. Villa Mitre - 14:00 y 15:30 (Sub13 - Sub15)

Racing vs. Newbery de Junín - 15:00 y 16:30 (Sub13 - Sub15)

Jueves 30

Santamarina vs. Embajadores- 14:00 y 15:30 (Sub13 - Sub15)



ALEVINES

Domingo 26

Est. Domingo Colasurdo

Desde las 10:30: Ferro C. Sud, Hinojo, Estudiantes y Embajadores

Predio Adolfo Arouxet

Desde las 10:00: Racing, El Fortín, Cosecha Mundial, Loma Negra, Sierra Chica y San Martín.



FEMENINO

Domingo 26 - 10ª fecha - Est. Pedro I. Legorburu

10:00 Loma Negra vs. Ferroviario

11:15 CEF Nº 100 vs. Ferro C. Sud

12:30 Muñoz vs. Provincias Unidas

13:45 Tres Hermanos vs. Luján

15:00 Nicolás Avellaneda vs. Pueyrredón

16:15 Racing vs. CEF Nº44

Sub15

14:00 Ferro C. Sud vs. CEF Nº 44

15:00 Racing vs. CEF Nº100



CAMPAÑA

Domingo 26 – Sede 16 de Julio

11:45 – Durañona vs. Espigas

14:00 – Crotto vs. Iturregui

16:00 – 16 de Julio vs. Santa Luisa



RESERVA

Domingo 26

Luján vs. Racing - 11:00 (Est. Racing)

Cosecha vs. San Martín – 11:00 (Est. Embajadores)

El Fortín vs. Estudiantes - 13:30

Sierra Chica vs. Ferro C. Sud – 13:30 (Est. Hinojo)



PRIMERA

Domingo 26

Embajadores vs. Racing - 15:00

Hinojo vs. Ferro C. Sud - 15:30

El Fortín vs. Estudiantes - 15:30

Cosecha Mundial vs. Loma Negra – 19:00 (Est. Embajadores)

Fuente: Prensa LFO