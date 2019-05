“Hasta que sea ley”: Volvieron los “martes verdes” a Olavarría

El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo se presentará en el Congreso Nacional el próximo 28 de mayo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto junto a los diputados firmantes. En el marco de los preparativos, se realizaron distintas movilizaciones en ciudades de todo el país.

En Olavarría, un grupo de mujeres se reunió a partir de las 17:30 en el Paseo Jesús Mendía para concretar una nueva manifestación.

Sofía Cerrudo contó que “tenemos la esperanza y la certeza de que va a ser ley. Estamos de nuevo en las calles, de donde nunca nos fuimos. Desde lo que podemos llegar a aportar nosotras, haciéndonos visibles, pateando las calles como siempre”.

Las movilizaciones masivas en las calles de diferentes ciudades, la concreción de “pañuelazos” y asambleas formaron parte del reclamo contra el aborto clandestino y fueron uno de los temas protagónicos durante el año pasado.

“Gracias a esa magnificación que tuvo en 2018 se expandió muchísimo la campaña. Se hizo mucho más visible, el tema se está tocando en lugares donde antes no se hablaba. Salís a la calle y es imposible no cruzarse con una chica con pañuelo verde”, afirmó Sofía.

La “marea verde” –como se la denominó- obtuvo por primera vez, la media sanción en la Cámara de Diputados con el voto de 129 legisladores. Sin embargo, no logró la aprobación en el Senado.

“El año pasado fue un movimiento enorme y la idea es poder retomar las actividades de cara al martes que viene que se vuelve a presentar el proyecto de ley”, señaló por su parte Malena Correa.

La vamos a pelear hasta que sea ley, aseguró Malena.

Este año, será la octava presentación del proyecto de ley, por lo que se vuelve a las calles con la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Además, reclaman por la implementación de la ESI y se suma la campaña “Niñas no madres”.

Por último, Malena indicó que “creemos que este es un año distinto, el año pasado conseguimos que llegara a Senadores pero este año es electoral, por lo que creemos que al gobierno actual le convendría que se sancione”.