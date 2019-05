“Queremos que de la reunión también participe Aoma”

Lo dijo el secretario General de Aoma Barker, Martin Isasmendi, en diálogo con infoeme. Se refirió a la reunión realizada en la iglesia del pueblo ante la invitación a vecinos en la que se decidió “no asistir pero convocar a una nueva reunión pero en Barker”. “Era una convocatoria que aparentemente buscaba generar algún tipo de división, cosa que no van a lograr” dijo. Además se refirió al estado de situación de la negociación y manifestó: “puedo asegurar que la planta Barker no genera pérdidas”.

Luego de la negativa de un grupo de vecinos de Barker y Villa Cacique de no asistir a la reunión solicitada por la empresa Loma Negra a doce referentes sociales de la localidad y de las críticas de la empresa ante “la oposición al diálogo promovida por el intendente de Benito Juárez y AOMA”, el secretario General de Aoma Barker, Martin Isasmendi, dialogó con infoeme y dejó sentada su postura ante la situación.

“La invitación a dialogar se había hecho plenamente en una asamblea popular el 15 de mayo convocada por la Asociación civil ‘Por mi pueblo’ que nuclea a todas las organizaciones del pueblo porque tienen como objetivo la organización de la fiesta de la Frambuesa. La empresa Loma Negra fue invitada junto con Aoma y el Municipio” comenzó el sindicalista.

“Ante esa invitación, la empresa mandó un escrito que si bien respetaba el diálogo no consideraba a la asamblea el ámbito para negociar porque estaba abierta un periodo de conciliación obligatoria. Y ahora convocan ellos en la Ciudad de Tandil y aún seguimos en conciliación. Los doce vecinos no saben por qué los invitan a ellos y no a otros. Ahí los vecinos nos convocan a una reunión en la Iglesia de Barker a debatir sobre que era conveniente y ahí mayoritariamente se decidió no asistir. Uno porque era en Tandil y la otra es porque era una convocatoria que aparentemente buscaba generar algún tipo de división cosa que no van a lograr” continuó.

Isasmendi explicó que los vecinos “decidieron no asistir pero convocar a una nueva reunión en Barker. Y se pidió que traigan algún tipo de balance respecto de los costos de Barker porque si no nos manejamos de una manera muy poco seria. Las declaraciones del Ceo de Loma Negra en el medio de ustedes dice que la planta Barker pone en riego de la compañía y te puedo asegurar que la planta Barker no genera pérdidas, acá también ganan plata” advirtió.

Queremos que de la reunión participe Aoma. Nos dejaban afuera y creemos que tenemos que participar porque los trabajadores somos los principales afectados

Sobre el estado de las negociaciones en la conciliación obligatoria destacó: “Quedamos en la última audiencia que íbamos a llevar una propuesta. Pero es poco serio porque no sabemos cuánto les cuesta Barker porque no mostraron un papel. Hay declaraciones que el horno no va a marchar más y nos parece medio irresponsable” concluyó.