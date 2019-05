Federico Aguilera: “nuestro máximo anhelo es ser el próximo gobierno municipal”

Alexis Grierson

En medio de un torbellino de novedades, hubo espacio para lo local. Pero el torbellino suele llevarse puesto el tema: en paralelo a que Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que Alberto Fernández sería el compañero de fórmula (pero él a presidente, ella a vice) Federico Aguilera, concejal y candidato a Intendente por Unidad Ciudadana, se predisponía a dialogar con Infoeme.

No dudó en señalar que la movida política fue “brillante”. Tampoco dudó en que Olavarría debe ser comandada por una fuerza que tiene a él como su principal candidato. Buscando mostrar muchas propuestas de gestión, abierto al diálogo y con la intención de un armado “a lo Cristina”, el grabador se prendió y los pasajes tuvieron idas y vueltas. Con las últimas novedades, sorpresivamente, el armado de listas de la ciudad quedó otra vez muy lejos.

-En una etapa avanzada en su campaña –dado que se lanzó bastante temprano, en febrero- ¿cómo es sostener el contacto vecinal, la recorrida, mantenerse en la campaña de cara a agosto y octubre?

-Venimos consolidando nuestro trabajo en cada uno de los frentes que hemos desarrollado. Profundizando las recorridas en los barrios de la ciudad, en las localidades del Partido, charlando puerta a puerta con los vecinos. No sólo escuchando cuál es la solución que atraviesan o cómo ven la actualidad política y económica de la ciudad sino también por sobre todo llevando nuestra visión de ciudad para los olavarrienses. Al mismo tiempo estamos trabajando con los equipos de gestión: seguimos sumando profesionales de diferentes ámbitos, referentes de todos los sectores de la Cultura, el Deporte, la Educación, profesionales como ingenieros, arquitectos, abogados, con los cuales estamos desarrollando un plan estratégico de la Olavarría que queremos para los próximos años. Por otro carril, venimos trabajando también la cuestión política: nuestro máximo objetivo es conformar la unidad de la mayor cantidad posible de sectores dentro y fuera del peronismo.

-En un escenario donde se marcan las candidaturas de Ezequiel Galli y José Eseverri, dos nombres importantes en materia de gestión, ¿cómo es para usted estar en ese plano de discusión, en la pelea electoral y discutiendo realmente la posible llegada a la intendencia?

-A partir de lo que fue la elección del 2017 nos consolidamos como la segunda fuerza política y primera alternativa de gobierno para los olavarrienses. Es en función de ese resultado electoral que empezamos a trabajar con la intención de ser el próximo gobierno municipal. Somos un espacio político que venimos trabajando hace mucho tiempo pero que representamos una nueva alternativa y un nuevo proyecto político de ciudad. En ese sentido nosotros, al margen de quienes son las referencias políticas de otros espacios, lo que queremos discutir es un proyecto de ciudad. Estamos trabajando precisamente en conformar un proyecto que claramente tiene disidencias con la actual gestión de este gobierno.

-En 2015 muchos señalaron que su frente tuvo viento en contra. ¿Cree que hay un contexto de apertura distinta de los vecinos a escuchar las propuestas y una necesidad de expresar sus reclamos en comparación a otros contextos?

-Claramente. Nosotros lo que notamos, sobre todo en el día a día en la calle, un gran sector de la población con mucha decepción y descontento en cuanto a la actual gestión de gobierno. Se sienten decepcionados porque les prometieron una serie de políticas o medidas concretas para beneficiar su vida y nada de esto sucedió. La gran mayoría, te diría que el 70% de la población, hoy está en contra de la actual gestión de gobierno, y al mismo tiempo también la vemos y la notamos muy predispuesta a escuchar nuestras propuestas, nos reciben con los brazos abiertos y que tienen mucha esperanza de que puede haber otro camino para modificar esta situación. Macri le prometió a todos los argentinos que iba a quitar el impuesto a las ganancias, que no iba a haber devaluación, que no iba a haber tarifazos, que iba a disminuir la inflación, que iba a llegar a Pobreza Cero, que iba a llegar al 82% móvil. Fue una serie de promesas que nunca se cumplieron y por el contrario: este gobierno en vez de mejorar la calidad de vida de los argentinos y de resolver los problemas que decía que venía a resolver los ha profundizado.

-¿Cómo tomaron la noticia –muy sorpresiva- de que Alberto Fernández será candidato a presidente y no Cristina, que acompañará en la fórmula como vice?

-La noticia nos sorprendió a todos. Nadie esperaba que realice el anuncio Cristina y en el medio que lo hizo (por Youtube). Nadie sabía que Alberto Fernández sería quien encabezara la lista. Nos tomó por sorpresa, como nos tiene acostumbrado Cristina en cada uno de los cierres de lista. Siempre está un paso adelante del resto. Por eso es el cuadro político más brillante que tiene hoy por hoy la Argentina. Ha dado un gran gesto de humildad, amplitud, poniendo los intereses de la Patria, del pueblo, por encima de todo tipo de especulación o aspiración personal. Nosotros integramos el sector que conduce Cristina Fernández de Kirchner, en sintonía y coherencia con eso acompañaremos con ese objetivo que planteó tras el anuncio.

-¿Les cambia la forma de trabajar de acá en más?

-Vamos a trabajar como si fuera Cristina la que encabeza la lista. Vamos a hacer todo lo posible para que esta fórmula sea la ganadora. El objetivo no es solo ganar una elección, sino terminar con este gobierno y políticas que afectan a la mayoría de los argentinos, devolverle la esperanza al pueblo argentino, cambiar el rumbo y que haya un gobierno que piense y defienda a las grandes mayorías.

- Vamos, en serio… ¿no se la esperaban?

-Cristina pateó el tablero, fue contra todos los pronósticos. Todos los sectores del peronismo esperaban que ella sea la candidata, públicamente se lo habían expresado y lo estaban pidiendo. Ella en una jugada estratégica y en un gesto de humildad, de amplitud, perspectiva, de proyección tomó la definición de que sea Alberto Fernández.

-Pensando en esto de la unidad, y en la decisión de CFK, ¿Cree que hay un límite en la convocatoria, en el sentido de “bueno, basta, hay que dar un paso adelante y comenzar con la campaña” o es algo que es permanente esto de llamar al diálogo a otras fuerzas, tratar de sumarlos al espacio?

-Tenemos un fuerte compromiso, como bien te decía al principio, de lograr la unidad de todo el peronismo en Olavarría, y que puedan confluir en un frente político todos los sectores que piensen que tienen que cambiar el rumbo de las políticas que se están aplicando hoy. De acá obviamente, al 22 de junio, todavía hay tiempo para seguir charlando, se van sumando todos los días o todas las semanas, nuevos actores, nuevos sectores. Nosotros estamos abiertos al diálogo hasta el último día pero obviamente que es importante que cuando, o lo mejor que nos puede pasar es llegar a ese día que mencionas, al cierre de listas, con un trabajo previo en conjunto y con una visión conjunta de la situación.

-¿Está dispuesto a tener PASO en Olavarría si es que así el frente lo ordenara o así se configura la elección? Tiene un antecedente, en 2017…

-Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios y todo lo que tengamos que hacer para que haya unidad en Olavarría. Ese es nuestro gran objetivo y en eso estamos trabajando. Luego, como también lo he manifestado en otras ocasiones, todo aquel dirigente, todo aquel espacio político que tenga intenciones o voluntad de manifestar ser candidato tiene el derecho a hacerlo, me parece que es lo más legítimo y noble que se puede hacer. En el caso concreto de que no se pueda llegar a confluir, que no se pueda llegar a acordar con todos los sectores, las PASO son una herramienta más de la democracia, de la cual nosotros no estamos para nada en contra. Si se tiene que dirimir en otra instancia no hay ningún tipo de inconveniente pero nuestro objetivo es que en Olavarría no haya PASO sino que haya unidad de todos los sectores.

-Se viene hablando, en Olavarría, de la pobreza: si los chicos pasan hambre, si hay hambre en la ciudad. ¿Cómo lo están viendo desde el sector? ¿Creen que hay hambre en Olavarría?

-Las consecuencias y los coletazos de la crisis económica y social se están empezando a sentir fuertemente en Olavarría. En los últimos tiempos se ha incrementado la cantidad de merenderos y comedores en los diferentes barrios de la ciudad. Al mismo tiempo nos cuentan referentes de estas organizaciones o de estos merenderos que aumentaron la cantidad de chicos que asisten cotidianamente a este tipo de lugares. Docentes, directivos en las instituciones que recorremos nos manifiestan que los chicos van con muchísima más necesidad de alimento. Esto denota que hay en Olavarría un crecimiento agudo de esta problemática. Si bien la situación macroeconómica tiene mucho que ver, desde Olavarría se pueden hacer muchas cosas para mitigar este impacto.

-¿Cómo cuáles?

-El gobierno municipal tiene que trabajar en políticas de creación de empleo genuino. El empleo es el motor fundamental para mejorar las condiciones de vida. Lo que pasó con el Matadero es el mejor ejemplo. Cuando señalamos la política de creación de viviendas municipales está apuntada a mitigar la situación del déficit habitacional sino también a generar políticas que repercuta en la creación de empleo local y movimiento en lo que tiene que ver con el rubro de la construcción. Nos sentamos con el Intendente y le llevamos un paquete de medidas económicas para mitigar la crisis, como por ejemplo un Fondo de Emergencia Social, que proponía que desde el Intendente hasta los concejales hagan una reducción de su salario de un 10% para crear este fondo. Propusimos un Precios Cuidados a escala local; medidas que no se tomaron en cuenta, pero el Estado Municipal puede hacer mucho por esta situación.

-Ahora, más allá de las medidas, ¿cómo es su relación con el sector empresarial local?

-El sector empresarial, la pequeña y mediana empresa es el principal motor del empleo genuino, no hay dudas. Es un anclaje fundamental para el desarrollo de un territorio. Venimos llevando adelante reuniones con representantes, referentes, incluso hace poco estuvimos en la Unión Industrial Olavarría con Marcó del Pont. Allí dialogamos, nos manifestaron las dificultades que tienen para acceder a créditos, las escrituraciones del Parque Industrial, la imposibilidad de sostener y generar trabajo por el aumento de tarifas, y la caída del consumo y detenimiento del circuito productivo, todo esto impacta negativamente. También venimos alertando sobre la toma de medidas positivas para fomentar, hacer crecer y fortalecer la pyme local. Lo más importante es que, si tenemos la suerte de ser gobierno, es avanzar con un mecanismo de “Compre Local” en el que el Estado Municipal tenga como prioridad de contratación de servicios e insumos, a empresas y comercios locales. Ni que hablar de habilitar la escrituración del Parque Industrial para acceder a créditos blandos. También la capacitación desde el Estado a trabajadores y ciudadanos y formar empleo calificado, que hoy es una de las grandes dificultades del sector empresarial.

-El 10 de diciembre, inevitablemente, va a estar en la asunción de Intendente. Ahora, ¿de qué lado cree que va a estar? ¿Cómo concejal o asumiendo como Intendente?

-Tenemos la vocación de ser el próximo gobierno municipal de todos los olavarrienses. Estamos trabajando fuertemente para eso, creemos que tenemos el acompañamiento de la ciudadanía, y nuestro máximo anhelo es ser el próximo gobierno municipal.