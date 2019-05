La Liga programó la fecha pero ya sufrió modificaciones

Debido a la lluvia caída este viernes, los partidos que abrían la actividad organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría debieron ser pospuestos hasta el próximo lunes.



Estudiantes vs El Fortín y Embajadores vs Ferro iban a dar comienzo al Torneo Apertura de Inferiores pero la lluvia obligó a la reprogramación y el segundo torneo del año deberá esperar hasta el sábado.



Pero además del fútbol menor, el Comité Ejecutivo definió los cruces de la Reclasificación de Primera División del Torneo Apertura que comenzará a disputarse el venidero domingo y también habrá actividad de Inferiores, Campaña, Femenino y Regional Juvenil.



Sierra Chica recibirá a El Fortín desde las 15:30 y en el mismo horario Cosecha Mundial estará jugando con Embajadores, en el Ricardo Sánchez. Desde las 16:00, San Martín será anfitrión de Hinojo.



Por su parte, el enfrentamiento entre Luján y Loma Negra quedó confirmado para el martes 14, a las 18 en Reserva y desde las 20:00 en Primera, en el Estadio de San Martín.



En tanto que en Reserva, el domingo Sierra Chica será local ante Estudiantes, desde las 13:30 y San Martín recibirá a Hinojo desde las 14. El martes, Ferro Carril Sud será local ante Embajadores desde las 14:00 y el otro cruce, Luján – Loma Negra queda supeditado a lo que suceda con el partido de Primera.



El resto del cronograma que indica intensa actividad futbolística será:



INFERIORES

1ª fecha – Torneo Apertura

Sábado 11

Estudiantes vs. El Fortín – Desde las 10:30, en 8ª, 7ª y 6ª.

Embajadores vs. Ferro C. Sud - Desde las 11:00, en 10ª, 6ª y 7ª.

San Martín vs. Loma Negra – Desde las 12:00, en 10ª, 9ª, 7ª y 6ª.

Racing vs. Sierra Chica – Desde las 11:00, en 10ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Luján vs. Hinojo – Desde las 11:00, en 9ª, 8ª, 7ª y 6ª. (Est. Hinojo)

Lunes 13

Estudiantes vs. El Fortín – Desde las 18:30, en 10ª, 9ª y 7ª bis

Embajadores vs. Ferro C. Sud - Desde las 18:00, en 7ª bis, 8ª y 9ª.

Miércoles 15 – Séptima Div.

Racing 7ª B vs. Sierra Chica – 19:00

El Fortín B vs. Estudiantes – 18:30

El Fortín vs. Estudiantes B

Ferro C. Sud vs. Embajadores B 18:30

Ferro C. Sud B vs. Embajadores



TORNEO REGIONAL JUVENIL

Domingo 12

Racing vs. Independiente de Chivilcoy – 14:00 y 15:30 (Sub13 y Sub15)

Bella Vista vs. Estudiantes – 14:00 y 15:30 (Sub13 y Sub15)

Sansinena vs. Embajadores - 14:00 y 15:30 (Sub13 y Sub15)



FEMENINO

Domingo 12 - 9ª fecha – Est. Atl. Hinojo

10:00 – Provincias Unidas vs. Loma Negra

11:15 – Tres Hermanos vs. Pueyrredón

12:30 – El Fortín vs. Luján

13:45 – Racing vs. Ferroviario

15:00 – Nicolás Avellaneda vs. CEF Nº100

16:15 – Ferro C. Sud vs. Muñoz

Sub15:

11:30 – CEF Nº100 vs. Loma Negra

12:30 – Ferro C. Sud vs. Racing



CAMPAÑA

Domingo 12 - 4ª fecha - Crotto

11:45 – Santa Luisa vs. Durañona

14:00 – Muñoz vs. 16 de Julio

16:00 – Crotto vs. Espigas