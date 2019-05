AOMA: “cerramos un 15% a partir de abril y un 9% en julio”

Así lo expresó Alejandro Santillán en el marco de la cena del Día del Trabajador realizada por el Sindicato en el gimnasio de la ex escuela Industrial. El evento nucleó más de 1200 obreros.

Este martes por la noche en el gimnasio de la ex escuela Industrial, la Asociación Obrera Minera Olavarría realizó una cena para más de 1200 obreros y obreras, con el objetivo de festejar el “Día del Trabajador”.

En este marco el Secretario General del Sindicato, Alejandro Santillán, habló para los presentes y comenzó destacando que “este año entre los trabajadores mineros tenemos también a las trabajadoras mineras, y eso nos llena de orgullo” y agregó “tenemos que darles el lugar que se merecen las mujeres”.

También anunció que desde AOMA en negociaciones semestrales paritarias de cal y piedra “cerramos un 15% a partir de abril y un 9% en julio”.

El momento para hablar de política y del escenario actual no faltó: “nos están pasando cosas muy atípicas este año, no solamente estamos peleando con las cámaras de cemento, sino también estamos siendo agredidos por el Ministerio” señaló el dirigente sindical, y agregó “hoy tengo relación con varios sectores porque no tenemos las armas o herramientas necesarias para poder defender a los laburantes”.

Santillán también dejó definiciones en relación al escenario electoral con miradas a octubre: “hoy me interesa seguir creciendo en el terreno sindical, no jugar el juego de la política” y disparó “este gobierno tiene la habilidad de decir hasta cuanto puede cobrar un trabajador, pero no para frenar precios”.

También habló sobre las elecciones venideras y señaló: "yo no les voy a decir que voten a uno o a otro, pero yo si sé que por este camino vamos mal".

Para finalizar, concluyó en que “tenemos un año muy difícil, pero vamos a salir adelante trabajando juntos”.

La fiesta continuó con comediantes y números musicales, para que los trabajadores nucleados en el Sindicato pudieran festejar un nuevo 1º de mayo.