Torneo en Salliqueló contó con participación olavarriense

El I.R.T. Sub 2200 correspondiente al Circuito de Integración Serrana se llevó a cabo en Salliqueló el pasado fin de semana con participación de trebajistas locales.

Entre el 26 y el 28 de abril se disputó en Salliqueló el 4º I.R.T. Sub 2200 “Ciudad de Salliqueló”, evento que significó una de las etapas del Circuito de Integración Serrana.



El evento contó con la participación de 38 jugadores en el SUM de la Escuela Primaria N° 2 y sirvió como clasificatorio para las Finales Argentinas Amateur Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2200.



Los olavarrienses que se hicieron presentes fueron Alberto Zito, representante de la Federación de Ajedrez de Olavarría, y Guadalupe Casasola, representante del Club Obras Sanitarias de Buenos Aires.



El torneo que se disputó bajo la modalidad del sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador dejó como ganador a Luca Silva (ELO 2087), de Tres de Febrero, con 6½ puntos, escoltado por Julián Sapienza (ELO 2080) con 5½, y Federico García Lemos (ELO 2133) con 5 puntos.



Con respecto a las actuaciones locales, Guadalupe Casasola (ELO 1455) fue 28° y Mejor Dama con 3 puntos, producto de una victoria, cuatro tablas y dos caídas, ganando 4 puntos de ELO y Alberto Zito (ELO 1611) finalizó 29° también con 3 puntos, producto de dos victorias, dos tablas y caídas en las restantes, perdiendo 6 puntos de ELO.



Fuente: Bernardo Costanzo