Comenzaron las tareas de ampliación del Hospital Municipal

Con los trabajos de demolición dio inicio la primera etapa de la obra de ampliación del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”. Se contempla la creación del nuevo servicio de gastroenterología y del sector de internación del Hospital Municipal, con una inversión de más de 66 millones en pesos.

Desde el Ejecutivo local se puso el acento en la importancia de la obra, catalogándola como “la más importante de la gestión municipal en materia de infraestructura sanitaria”. “Implicará una mejora sustancial en las condiciones de atención para los vecinos de Olavarría y la región que asisten a nuestro nosocomio”, se añadió por vías oficiales.

El intendente recorrió la obra en compañía de Julio Ferraro, el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas de la Municipalidad, además de representantes de las empresas Visan (a cargo de la obra de construcción) y Demoliciones Olavarría (demolición).

“Esta construcción de nuevos pabellones de internación de adultos, implicará un aumento del 32% en el número de camas disponibles en clínica médica y clínica quirúrgica, con mayor confort y tecnología al servicio de los pacientes y familiares, optimizando el trabajo del personal de salud en dichas áreas”, había expuesto al respecto el jefe comunal semanas atrás, en el marco del inicio de las sesiones ordinarias en el HCD.

En la primera etapa se llevará a cabo la construcción de un edificio totalmente nuevo que tendrá aproximadamente unos 1.200 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en tres niveles: en planta baja se ubicará el sector de quirófano de gastroenterología y sala de espera, administración, informes, accesos a internación. Mientras que en el primer y segundo piso, pasará a funcionar el sector de internación, enfermería y cocina. Una vez finalizada la primera etapa, se ejecutará la segunda que implicará la remodelación, para vincular ambos edificios y unificar los servicios de Clínica Médica y Clínica Quirúrgica.

La primera etapa tiene un plazo estimado de ejecución de 24 meses. Cabe aclarar que en esta instancia no se encuentra contemplado el equipamiento (camas, escritorios, sillas y roperas). Cabe aclarar que la obra se inició con la demolición de los sectores de Depósito, Mantenimiento y Electromedicina, que pasarán a funcionar sobre calle Alsina, en el ingreso por la ex guardia.