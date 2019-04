Juicio por Fernando Palahy: Las partes juegan sus últimas cartas

Audiencia clave. Parece reiterativo y desde estas líneas ya se han proclamado palabras similares para jornadas pasadas, que luego quedaron más en amagues e imprecisiones. Pero esta vez todo será distinto, ya que fue pautada como audiencia de cierre en lo que a prueba y debate en sí refiere. En otras palabras, si sigue todo tal cual fue pautado, luego sólo quedará la lectura de sentencia.

En principio el número de testigos no parece ser tan importante, se acerca apenas a la media docena. Sin embargo, la reticencia a concurrir mostrada por cada uno de ellos le otorga una cuota de imprevisibilidad que se ha extendido hasta estas horas. Faltaron varias veces, pese a ser citados de manera "compulsiva", o sea la policía los fue a buscar y no los encontró. Paradigmático ya el caso de un detenido que no concurrió pero por que el Servicio Penitenciario no tenía un móvil para llevarlo hasta Azul, donde se desarrolla el juicio y donde Infoeme fue además el único medio cubriendo lo sucedido en el lugar.

Si eso fuera poco luego se le cederá la palabra a los acusados, que definirán si rompen o no el silencio, ya que ni Diego Pais como Walter Ariel Leal declararon en la investigación del hecho. La situación de éste último, al menos a priori, se presenta como la más compleja según lo expuesto en el debate que se desarolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1.

Todo a partir de diversas declaraciones testimoniales. Principalmente la de la pareja de su padre, con quien el acusado se habría confesado y reconocido la autoría del crimen. Es más, se trata de la mujer que habría pautado su entrega con un agente policial conocido de la familia. En similares términos se proclamó éste último.

Luego, no mucho más, quizás lo escuchado en la última jornada a partir de lo dicho por una joven, quien describió una discusión entre Leal y Palahy, quien se habría negado a fiar una cerveza. Más allá del entredicho, ubica al acusado en la escena. Si bien el homicidio no se registró ese día, al igual que otro vecino del barrio Trabajadores, identificaron al acusado concurriendo a ese comercio.

Hay un punto no debe pasarse por alto y es donde se erige la estrategia de la defensa: resta un complemento probatorio. En otras palabras, no hay testigos de peso presenciales y, por ejemplo, el arma homicida no fue hallada y es en ello que se plantea el beneficio de la duda.

Este jueves todo se retomará desde las 8.30, con el dato no menor que también se escucharán los alegatos de las partes. Como si algo ya bastara, luego se comunicará la fecha de sentencia.