“No hay margen de error y es lo que debemos tener presente”

Matías Sesto y Gimnasia se enfrentarán a Centro Español en el Polideportivo Víctor Nethol y en la previa, el escolta local habló con un medio de la capital provincial.

Gimnasia se encuentra entre la espada y la pared en la serie de Reclasificación frente a Centro Español. Y, tras los dos juegos en Plottier, llegó el momento de mudar el cruce al Víctor Nethol desde las 21:30 de este miércoles.

En la previa a un cruce vital, Matías Sesto analizó los dos encuentros que quedaron atrás, se refirió a la preparación y a las cuestiones a mejorar para seguir en carrera.

“Ahora estamos corrigiendo los errores y tratando de hacer los ajustes necesarios para poder llevarnos la victoria y así forzar un cuarto y quinto partido”, comenzó diciendo el jugador del “Lobo”.

“Creo que el primer partido lo planteamos bien y ambos tuvimos el control por momentos. Pero fallamos en los últimos minutos, nos quedamos sin gol y sobre el final entramos en el ritmo de ellos”, se lamentó el nacido en la ciudad sobre el primer partido en Plottier y luego agregó: “En el segundo ya arrancamos mal. No pudimos encontrarle la vuelta y nos superaron ampliamente. Sabíamos que podía pasar porque es lo que propusieron toda la temporada”.

“La serie es como un juego de ajedrez, cada partido es diferente y hay que mover las piezas teniendo en cuenta lo que nos puede fortalecer a nosotros” concluyó antes de opinar sobre la mudanza al Polideportivo.

“La localía es muy importante va a ser un partido importante y no queremos que sea el último. No hay margen de error, y eso lo debemos tener muy presente porque si no, nos quedamos afuera” finalizó.