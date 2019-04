En “modo candidato”: Galli se reunió con dirigentes barriales

Mantuvo un encuentro el último lunes por la noche con más de medio centenar de fomentistas y dirigentes territoriales. “Para el que no lo sabía, voy a volver a ser candidato a Intendente” les dijo. Además se refirió a los logros de su gestión y les pidió acompañamiento: “No nos interesan las obras que se ven. Las cloacas no se ven pero cambian la vida de la gente” destacó.

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, mantuvo este lunes por la noche un encuentro con referentes de 30 barrios de la ciudad y las localidades instalaciones de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en donde les manifestó su intención de ser reelecto en las próximas elecciones.

En ese marco, el jefe comunal agradeció la presencia de los dirigentes barriales. “Es muy importante para nosotros que podamos compartir este espacio de diálogo”, sostuvo y enfatizó: “para el que no lo sabía, voy a volver a ser candidato a Intendente. Hemos hecho muchísimas cosas en estos años y espero que nos sigan acompañando” les dijo durante una cena.

Con ustedes venimos trabajando desde los barrios. Hemos llegado a lugares donde antes el Estado no estaba presente

Ezequiel Galli aprovechó para responder a críticas de la oposición “cuando nos dicen que solo gobernamos para el centro, sabemos que mienten. Hay sobrados ejemplos que demuestran que eso no es así. Trabajamos para darles mejor calidad de vida todos a los vecinos, por eso empezamos la gestión de afuera para adentro. ¿Quién iba a pensar que podría llegar la transformación que se logró en Villa Magdalena o el pavimento y agua potable al barrio Eucaliptos y Matadero? Nosotros lo hicimos posible” ejemplificó.

En esta línea argumentativa agregó “no nos interesan las obras que se ven. Las cloacas no se ven pero cambian la vida de la gente. Prefiero que los vecinos tengan salud y no se deslumbren con una caja de cemento vacía de contenido”.

El Intendente también hizo eje en otra de las apuestas de su gestión. “Otro ejemplo claro es el transporte. Los vecinos del centro son los que menos usan el transporte público y a partir del 1 de mayo lo vamos a renovar completamente. No tenemos dudas que los vecinos de los barrios más alejados serán los más favorecidos con esta transformación”.

“Queremos que sigamos trabajando juntos como lo hicimos hasta ahora. Hemos trabajado para mejorar el sistema de salud. Después de 40 años estamos ampliando el hospital. Una obra que va a llevar tiempo pero nosotros no hacemos especulaciones electorales”, siguió el jefe comunal.

Luego, su equipo de comunicación dio cuenta de algunas expresiones de los vecinalistas.

Entre ellos mencionan las palabras de una de las referentes del barrio Nicolás Avellaneda, Patricia Troncoso, quien remarcó “ahora la escuela 56 se parece a una escuela” y de la dirigente “Petty” Mapis de la sociedad de fomento “12 de Octubre”: “hoy, después de años y años, los fomentistas que venimos luchando por nuestros barrios desde hace mucho tiempo debemos reconocer que hay un Municipio que nos tiene presentes de verdad. Hay obras y ayuda por todos los barrios, debemos ser claros y los vecinos tienen que ser conscientes de esto”.