Fiesta clausurada: “No podemos mirar para otro lado”

A medida que transcurren las horas, se conocen mayores detalles en torno a la fiesta privada clausurada en el predio de La Rural. Largas colas, empujones, y hasta lesionados dejó como saldo una fiesta que tuvo su cese por diversas irregularidades.

En diálogo con Infoeme, el subsecretario de Seguridad Municipal, Daniel Borra, explicó que “el Inspector de Tránsito clausuró el evento como clausuramos todos los fines de semana distintos eventos de este tipo, que no contienen las medidas de seguridad y tiene menores de edad”.

Señaló que “había menores, amontonamientos, querían entrar y no podían” indicando que los chicos no entendieron “los riesgos que se asumen”. Mientras que se conocía la noticia de vallados tirados en empujones y reclamos en las largas colas para ingresar a la fiesta, Borra ratificó que “hubo varios chicos lesionados”.

El funcionario no ocultó su preocupación por los hechos “que se siguen dando. Pasó el año pasado, pasa este año. No tengo la solución, lo del ingreso es una Ley Provincial que tenemos que cumplir y los menores de edad lo mismo. Bajar la edad de los menores no es nuestra competencia, es todo a nivel provincial. No escapa a mí, pero no podemos decidir”.

En este sentido, la Ley la deben cumplir, “tenemos que hacerlo como funcionarios y el Municipio como el Estado tiene que actuar. Tomar las medidas del caso, no queda otra”.

“Hay una Ley Provincial que tenemos que hacer cumplir” insistió y finalizó dejando en claro que “no podemos mirar para otro lado, había muchos menores para cuidar, estaba lleno”.